Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА

12 февраля 2020, 13:54
4

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в ЦСКА, вернется в челнинскую команду.

«Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было. Давид вернется в «КАМАЗ», у него контракт», — рассказал генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов.

  • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
  • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
  • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
  • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига КАМАЗ ЦСКА Караев Давид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1581505962
Вообще удивительно, притом что в контрольных матчах он смотрелся поинтереснее Шкурина. Если не подпишут - можно говорить о тренерском протекториате. Обляков, Шкурин... кто третьим тренерским любимчиком будет?
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1581509261
Что думать, один из лучших на сборах, полезен, нужен такой игрок команде Но насколько помню, последним игроком, подписанным после просмотра, был Цауня лет 8-9 назад (могу ошибиться)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+