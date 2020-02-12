Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в ЦСКА, вернется в челнинскую команду.
«Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было. Давид вернется в «КАМАЗ», у него контракт», — рассказал генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов.
- Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
- В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
- Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
- Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.
Источник: Sport24