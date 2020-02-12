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    Караев вернется в «КАМАЗ». Форвард проходил сборы в ЦСКА

    Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев, находящийся на просмотре в ЦСКА, вернется в челнинскую команду.

    «Из ЦСКА по поводу Давида Караева нам никто не звонил. Гончаренко сказал, что им надо подумать, но новостей после этого не было. Давид вернется в «КАМАЗ», у него контракт», — рассказал генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов.

    • Караев – лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ.
    • В этом сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей в чемпионате и забил 11 голов.
    • Ранее форвард выступал за «Химки», ростовский СКА, «Аланию», «Армавир» и «Нефтехимик».
    • Рыночная стоимость Караева – 275 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4751

      Lester84 44 минуты назад

      Вообще удивительно, притом что в контрольных матчах он смотрелся поинтереснее Шкурина. Если не подпишут - можно говорить о тренерском протекториате. Обляков, Шкурин... кто третьим тренерским любимчиком будет?

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