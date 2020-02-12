Василий Березуцкий: «Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол»

Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

Испанский клуб арендовал россиянина до конца сезона.

Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.

— Удивлены решением Федора Смолова в 30 лет поехать в Испанию?

— В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в «Локомотиве» — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу. Плюс, я надеюсь: Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол.