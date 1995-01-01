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    Василий Березуцкий: «Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол»

    Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

    • Испанский клуб арендовал россиянина до конца сезона.
    • Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.

    — Удивлены решением Федора Смолова в 30 лет поехать в Испанию?

    — В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в «Локомотиве» — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу. Плюс, я надеюсь: Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2380

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Ну а почему нет ? В 30-ть лет не надо ничего доказывать, поиграет и поживёт в Европе для себя.

      0
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      Рейтинг: +15552

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      С юмором у Васи всегда было неплохо.

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      Рейтинг: +37212

      portero 1 час назад

      я тоже надеюсь , но надежда такая слабенькая 5%

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      Рейтинг: +6783

      mihail200606 1 час назад

      Кто то может, но это не точно)

      0
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      Рейтинг: +11574

      ВетеR 1 час назад

      Лучше не надо, Вы уже показали....

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