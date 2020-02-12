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  • Василий Березуцкий: «Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол»

Василий Березуцкий: «Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол»

12 февраля 2020, 09:00
19

Заместитель генерального директора ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

  • Испанский клуб арендовал россиянина до конца сезона.
  • Форвард уже дебютировал за клуб из Примеры, один раз выйдя на замену, а один раз сыграв в стартовом составе.

— Удивлены решением Федора Смолова в 30 лет поехать в Испанию?

— В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в «Локомотиве» — то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу. Плюс, я надеюсь: Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Локомотив Березуцкий Василий Смолов Федор
Комментарии (19)
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polt
1581496771
Сидеть на попе ровно-еще тот представитель российского футбола. Еще пару выходов в основе и сядет на скамейку.
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Damir07
1581498060
Он покажет что в самой большой стране земле самой богатой на ресурсы стране нету 11 человек которые нормально играли в футбол 160 миллионов человек и 11 человек нету мы не футбольная страна это точно он переходит в команду где в таблице идёт последним не середина не верхняя таблица а последняя это позор у нас есть игроки которые получают 50 миллионов рублей в месяц это бюджет на год целой средней образовательной школы в котором минимум 500 детей учаться и такие деньги платят в месяц у нас ни одна команда осталась в еврокубках это позор просто нас Португалия в коофиценте обогнала там бюджет все лиги это бюджет зенита одного это позор к нам едут деньги зарабатывать
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Sedoi_Goblin
1581498856
Если только видео с телефона..
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Speedmeister
1581499167
или покажет, что в России никто не умеет играть в футбол... что быстрее.
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Из Твери Леха
1581499429
Ждем в воскресенье хет-трика на Бернабеу.
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Рубинище
1581500220
Даже в днищенской Сельте Федя сядет на скамейку. В сборной толку 0 от него было, в Локо вообще ни как себя не проявил.
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dimmmka
1581501561
В России не показывал, а в Испании покажет)))
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moskowcity-petrv
1581501617
Надеюсь заиграет!
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zigbert
1581516008
Может что и получится из него в Испании. Во всяком случае он ничего не потеряет.
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SIRIUS 2002
1581517950
Должен наконец ожить..а то совсем руки опустил.
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