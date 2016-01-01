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    У Рейнгольда перед смертью произошел разрыв аорты

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о последних часах жизни другого ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

    «Сегодня я приехал в спартаковский манеж в «Сокольниках» – там проходил турнир памяти Владимира Степанова, который играл еще в довоенном «Спартаке». Собралось много народа, мини-футболисты. с которыми я еще работал.

    На входе мне сообщают, что Рейнгольду плохо. Жора Ярцев сказал, что когда зашел в манеж, увидел лежащего на полу Рейнгольда. Я подошел к нему, он, побелевший, кажется, меня узнал, махнул рукой. Возле него уже была медсестра, которая сказала, что состояние вроде бы стабилизировалось. Тут приехала скорая и повезла Рейнгольда в больницу.

    Я стал звонить дочери Валерия Леонидовича, но телефон был недоступен. Потом она прислала мне сообщение: «У папы разрыв аорты, он на операционном столе». А чуть позже – что он умер... Валерий Леонидович... Мой друг. Мы часто общались по телефону. Виделись реже. Но вместе ездили на футбольный турнир в Турцию.

    Года два назад знаменитый врач Лео Бокерия сделал операцию Валерию Леонидовичу. И вот его не стало. Практически на футбольном поле. В день, когда 10 лет назад скончался Юрий Севидов. Это ведь два ближайших друга. Удивительная судьба», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

    Источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева

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