У Рейнгольда перед смертью произошел разрыв аорты

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о последних часах жизни другого ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

«Сегодня я приехал в спартаковский манеж в «Сокольниках» – там проходил турнир памяти Владимира Степанова, который играл еще в довоенном «Спартаке». Собралось много народа, мини-футболисты. с которыми я еще работал.

На входе мне сообщают, что Рейнгольду плохо. Жора Ярцев сказал, что когда зашел в манеж, увидел лежащего на полу Рейнгольда. Я подошел к нему, он, побелевший, кажется, меня узнал, махнул рукой. Возле него уже была медсестра, которая сказала, что состояние вроде бы стабилизировалось. Тут приехала скорая и повезла Рейнгольда в больницу.

Я стал звонить дочери Валерия Леонидовича, но телефон был недоступен. Потом она прислала мне сообщение: «У папы разрыв аорты, он на операционном столе». А чуть позже – что он умер... Валерий Леонидович... Мой друг. Мы часто общались по телефону. Виделись реже. Но вместе ездили на футбольный турнир в Турцию.

Года два назад знаменитый врач Лео Бокерия сделал операцию Валерию Леонидовичу. И вот его не стало. Практически на футбольном поле. В день, когда 10 лет назад скончался Юрий Севидов. Это ведь два ближайших друга. Удивительная судьба», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.