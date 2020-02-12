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У Рейнгольда перед смертью произошел разрыв аорты

12 февраля 2020, 00:20
8

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о последних часах жизни другого ветерана московского клуба Валерия Рейнгольда, который скончался во вторник в возрасте 77 лет.

«Сегодня я приехал в спартаковский манеж в «Сокольниках» – там проходил турнир памяти Владимира Степанова, который играл еще в довоенном «Спартаке». Собралось много народа, мини-футболисты. с которыми я еще работал.

На входе мне сообщают, что Рейнгольду плохо. Жора Ярцев сказал, что когда зашел в манеж, увидел лежащего на полу Рейнгольда. Я подошел к нему, он, побелевший, кажется, меня узнал, махнул рукой. Возле него уже была медсестра, которая сказала, что состояние вроде бы стабилизировалось. Тут приехала скорая и повезла Рейнгольда в больницу.

Я стал звонить дочери Валерия Леонидовича, но телефон был недоступен. Потом она прислала мне сообщение: «У папы разрыв аорты, он на операционном столе». А чуть позже – что он умер... Валерий Леонидович... Мой друг. Мы часто общались по телефону. Виделись реже. Но вместе ездили на футбольный турнир в Турцию.

Года два назад знаменитый врач Лео Бокерия сделал операцию Валерию Леонидовичу. И вот его не стало. Практически на футбольном поле. В день, когда 10 лет назад скончался Юрий Севидов. Это ведь два ближайших друга. Удивительная судьба», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
  • В течение футбольной карьеры помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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Ден 781
1581464505
Вечная память ( спите спокойно
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pashok.ivanov
1581469439
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vka1970
1581487799
Самая лучшая медицина в мире показала, что она лучшая только у нас......
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FaTeK1945ru
1581490713
...Валерий Леонидович скорблю.Вечная память.
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sir_Alex
1581492743
Вечная память и Царствие Небесное Чемпиону СССР!
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polt
1581497041
Светлая память!
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serppion
1581502285
Вечная память. Прямой, принципиальный, честный.
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