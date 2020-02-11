Андронов: «Абрамович поздравил ЦСКА с выходом в финал «детского еврокубка», на что Газзаев пожелал «Челси» выйти в финал хоть какого-нибудь еврокубка»

Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов объяснил, как владелец «Челси» Роман Абрамович был связан с ЦСКА.

– Абрамович в ЦСКА – как это было?

– Да он не был в ЦСКА, по большому счету. То, что была компания спонсором – ну и что?

– Появление Гинера в ЦСКА связано с Абрамовичем?

– Нет, точно совершенно. Думаю, что мог быть даже обратный процесс. Абрамович мог долго думать о футбольном клубе, но действовать он начал, когда понял, что люди ему знакомые, из его окружения, пошли в футбол. Тот же Гинер. Они хорошо знакомы, как Суркисы с Абрамовичем. Сложившийся круг товарищей. А то, что компания была спонсором – таких примеров масса. Есть «Шальке», «Зенит» и «Црвена Звезда» – три газпромовские команды. Два «Ред Булла» вообще играли в одной группе.

– Абрамович увлечен футболом, как и Гинер?

– Менее профессионально, наверное. Он больше созерцатель. Абрамович первым делом нанял управляющего – Кеньона. У Гинера довольно долго Бабаев проходил обкатку на других должностях. Он долго доказывал свою состоятельность, стал правой рукой, а сейчас, по сути, оперативно управляет клубом. Абрамович в том же розыгрыше Кубка УЕФА зашел в раздевалку ЦСКА и поздравил с выходом, как он выразился, в финал детского еврокубка. На что Газзаев, у которого мысль часто опережает сознание, поблагодарил его и пожелал «Челси» выйти в финал хоть какого-нибудь еврокубка. Говорят, раздевалка утонула в гробовой тишине.