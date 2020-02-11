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  • Андронов: «Абрамович поздравил ЦСКА с выходом в финал «детского еврокубка», на что Газзаев пожелал «Челси» выйти в финал хоть какого-нибудь еврокубка»

Андронов: «Абрамович поздравил ЦСКА с выходом в финал «детского еврокубка», на что Газзаев пожелал «Челси» выйти в финал хоть какого-нибудь еврокубка»

11 февраля 2020, 06:20
13

Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов объяснил, как владелец «Челси» Роман Абрамович был связан с ЦСКА.

– Абрамович в ЦСКА – как это было?

– Да он не был в ЦСКА, по большому счету. То, что была компания спонсором – ну и что?

– Появление Гинера в ЦСКА связано с Абрамовичем?

– Нет, точно совершенно. Думаю, что мог быть даже обратный процесс. Абрамович мог долго думать о футбольном клубе, но действовать он начал, когда понял, что люди ему знакомые, из его окружения, пошли в футбол. Тот же Гинер. Они хорошо знакомы, как Суркисы с Абрамовичем. Сложившийся круг товарищей. А то, что компания была спонсором – таких примеров масса. Есть «Шальке», «Зенит» и «Црвена Звезда» – три газпромовские команды. Два «Ред Булла» вообще играли в одной группе.

– Абрамович увлечен футболом, как и Гинер?

– Менее профессионально, наверное. Он больше созерцатель. Абрамович первым делом нанял управляющего – Кеньона. У Гинера довольно долго Бабаев проходил обкатку на других должностях. Он долго доказывал свою состоятельность, стал правой рукой, а сейчас, по сути, оперативно управляет клубом. Абрамович в том же розыгрыше Кубка УЕФА зашел в раздевалку ЦСКА и поздравил с выходом, как он выразился, в финал детского еврокубка. На что Газзаев, у которого мысль часто опережает сознание, поблагодарил его и пожелал «Челси» выйти в финал хоть какого-нибудь еврокубка. Говорят, раздевалка утонула в гробовой тишине.

  • Абрамович стал владельцем «Челси» в июле 2003 года.
  • В 2005 году ЦСКА стал первым российским клубом, который выиграл кубок УЕФА.

Источник: YouTube-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челси Гинер Евгений Абрамович Роман
Комментарии (13)
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mihail200606
1581396649
Ну пожелания сбылись..
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Владислав Vlad
1581398662
Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов...... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сидят два ч(м)удака и сочиняют интервью. Откуда этому Андронову известно, что было на уме у Абрамовича и Гинером? Я понимаю когда берут интервью у близких людей, а тут непойми кто рассказывает всем небылицы. Нафига??? Что бы повысить к себе интерес? Для таких рассказов у нас есть Вася Уткин.
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paracetamol
1581403709
Прав Саламыч. Как этот зыд и вор в Челси появился, так все и пошло под уклон. А ведь неплохой был клуп, с историей.
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Rus9I
1581407861
Ну теперь Челси обладатель кубка АПЛ, ЛЧ, ЛЕ, Суперкубка, и еще что то выиграли) А для ЦСКА, ЛЧ так и останется мечтой.
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Ганнибал Лектор
1581408729
Андронов везде бездарен. И как комментатор, и как инсайдер. Интервью непонятно с каким смыслом.
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Hektor 84
1581410713
Андронов сам спросил, сам ответил. Зачем это вообще публиковать? Правду только про Газзаева написал мысль часто опережает сознание.
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general.lizyukov
1581417499
Один м...к вые...нулся, другой чудак неумно сострил. Нет чтобы порадоваться. Все они одинаковые, околофутбольные люди.
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Danish Dynamite
1581419615
Челси тогда многие недолюбливали, у армейцев был свой повод. ЦСКА многими воспринимался как фарм, ну или база для обкатки. Один уход туда Ярошика за бесценок чего стоил.
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