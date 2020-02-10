La Repubblica: «Ювентус» рассматривает возможность замены Сарри на Аллегри

«Ювентус» изучает возможность возвращения на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Он покинул команду по окончании прошлого сезона.

Как пишет La Repubblica, руководство не устраивают последние результаты при Маурицио Сарри: туринцы утратили лидерство в Серии А. Бывший главный тренер «Челси» не пользуется полным доверием со стороны президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.