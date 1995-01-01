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    La Repubblica: «Ювентус» рассматривает возможность замены Сарри на Аллегри

    «Ювентус» изучает возможность возвращения на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Он покинул команду по окончании прошлого сезона.

    Как пишет La Repubblica, руководство не устраивают последние результаты при Маурицио Сарри: туринцы утратили лидерство в Серии А. Бывший главный тренер «Челси» не пользуется полным доверием со стороны президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

    • «Ювентус» в таблице идет вторым.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Лионом».
    • Сарри единственный трофей в карьере взял в прошлом году – Лигу Европы с «Челси».

    Источник: La Repubblica

    Газета основана в 1976 году, входит в двойку самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере - более 2 миллионов подписчиков.

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +647

      Flydis 4 минуты назад

      Неужели дошло ?
      Думаю, сейчас бы Почеттино был бы в самый раз.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2346

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      Давно пора !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2206

      Борат 52 минуты назад

      чего не хватает сарри? спросите вы и я вам отвечу - багажа аленичева !
      гы-гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      petr69 53 минуты назад

      И мне футбол Сарри не понятен.Ужас какой то.Гнать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9402

      KLIM777 1 час назад

      Дошло, что эта пепельница никчемная

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9325

      DeStar 1 час назад

      Начинается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      boroda82 1 час назад

      В этом сезоне в Италии из тренеров свою " улицу красных фонарей " можно сделать...

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