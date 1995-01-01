La Repubblica: «Ювентус» рассматривает возможность замены Сарри на Аллегри

Неужели дошло ?
Думаю, сейчас бы Почеттино был бы в самый раз.
«Ювентус» изучает возможность возвращения на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Он покинул команду по окончании прошлого сезона.
Как пишет La Repubblica, руководство не устраивают последние результаты при Маурицио Сарри: туринцы утратили лидерство в Серии А. Бывший главный тренер «Челси» не пользуется полным доверием со стороны президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
- «Ювентус» в таблице идет вторым.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Лионом».
- Сарри единственный трофей в карьере взял в прошлом году – Лигу Европы с «Челси».
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