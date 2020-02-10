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  • La Repubblica: «Ювентус» рассматривает возможность замены Сарри на Аллегри

La Repubblica: «Ювентус» рассматривает возможность замены Сарри на Аллегри

10 февраля 2020, 15:19
13

«Ювентус» изучает возможность возвращения на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Он покинул команду по окончании прошлого сезона.

Как пишет La Repubblica, руководство не устраивают последние результаты при Маурицио Сарри: туринцы утратили лидерство в Серии А. Бывший главный тренер «Челси» не пользуется полным доверием со стороны президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

  • «Ювентус» в таблице идет вторым.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с «Лионом».
  • Сарри единственный трофей в карьере взял в прошлом году – Лигу Европы с «Челси».

Источник: La Repubblica

Газета основана в 1976 году, входит в двойку самых популярных в Италии. Аудитория в твиттере - более 2 миллионов подписчиков.

Италия. Серия А Ювентус Аллегри Массимилиано Сарри Маурицио
Комментарии (13)
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boroda82
1581337904
В этом сезоне в Италии из тренеров свою " улицу красных фонарей " можно сделать...
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petr69
1581340453
И мне футбол Сарри не понятен.Ужас какой то.Гнать
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Flydis
1581343383
Неужели дошло ? Думаю, сейчас бы Почеттино был бы в самый раз.
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серега кашин
1581344017
сарри и в челси не особо себя показал как тренер
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Just think
1581351132
Да не нужен этот аллегри, всех на защиту поставит, нужен тренер который построит команду которая умеет атаковать
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mihail200606
1581354007
Ощущение, что сарри не знает че с командой делать.. Особенно с Кристиной.. Кажется, если их оставить без тренера вообще они будут не хуже играть, чем с сарри.. Это не к тому, что сарри плохой тренер, просто это не его команда..
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Геннадий Х.
1581358205
А я считаю Сарри тренером среднего уровня, не для топ-команд. Его уровень, в лучшем случае, РПЛ. В Юве ему делать нечего.
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Спартач_навсегда
1581360368
Аллегри уже и в милане был и в юве и ща опять )) наша песня хороша начинай сначала (с)
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Proker
1581364633
Пока не поздно почеттино надо хватать
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Dizayner
1581490905
неужели дошло?))увольняйте, пока не наломал дров
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