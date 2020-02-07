Главные новости дня. Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц, «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц. Россиянин – девятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

«РБ»: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиарда рублей за год.

Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов.

Клопп признан тренером месяца в АПЛ в пятый раз за сезон.

Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак».

Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа.

L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше.

У «Ман Сити» самый богатый владелец в АПЛ. На последнем месте по показателю – «Норвич».

Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину».

The Times: клубы АПЛ считают, что для фиксации офсайда по VAR нужно десять сантиметров зазора.

Эдегор раскрепостился в «Витессе», забивает «Реалу», дружит с Вальверде и мечтает вернуться в Мадрид