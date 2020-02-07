Главные новости дня. Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц, «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

Зарплата Головина – 225 тысяч в месяц. Россиянин – девятый в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».
«РБ»: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиарда рублей за год.
Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов.
Клопп признан тренером месяца в АПЛ в пятый раз за сезон.
Джано: «При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак».
Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира. Он обошел Гвардиолу и Клоппа.
L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше.
У «Ман Сити» самый богатый владелец в АПЛ. На последнем месте по показателю – «Норвич».
Sporx: Бельханда вслед за «Спартаком» отказал «Рубину».
The Times: клубы АПЛ считают, что для фиксации офсайда по VAR нужно десять сантиметров зазора.
Эдегор раскрепостился в «Витессе», забивает «Реалу», дружит с Вальверде и мечтает вернуться в Мадрид