Клопп признан тренером месяца в АПЛ в пятый раз за сезон

АПЛ назвала лучшего тренера по итогам января.

Приз получил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. В голосовании он обошел Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»).

wins in January to continue Liverpool's unbeaten run Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg