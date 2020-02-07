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  • У «Ман Сити» самый богатый владелец в АПЛ. На последнем месте по показателю – «Норвич»

У «Ман Сити» самый богатый владелец в АПЛ. На последнем месте по показателю – «Норвич»

7 февраля 2020, 19:23

Опубликовано состояние владельцев клубов АПЛ. На первом месте с суммой более 23 миллиардов фунтов стерлингов идет шейх Мансур, в чьей собственности находится «Манчестер Сити».

Россиянин Роман Абрамович занимает второе место (9,6 миллиардов). На последнем месте находятся владельцы «Норвича»: их суммарное состояние оценивается в 23 миллиона фунтов стерлингов.

  • «Манчестер Сити» взял два последних чемпионата Англии.
  • «Челси» последний раз брал АПЛ в 2017 году.
  • «Норвич» идет в таблице АПЛ последним.

Источник: сообщество «Гол» в VK
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Норвич Сити
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