У «Ман Сити» самый богатый владелец в АПЛ. На последнем месте по показателю – «Норвич»

Опубликовано состояние владельцев клубов АПЛ. На первом месте с суммой более 23 миллиардов фунтов стерлингов идет шейх Мансур, в чьей собственности находится «Манчестер Сити».

Россиянин Роман Абрамович занимает второе место (9,6 миллиардов). На последнем месте находятся владельцы «Норвича»: их суммарное состояние оценивается в 23 миллиона фунтов стерлингов.