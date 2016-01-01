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    У «Ман Сити» самый богатый владелец в АПЛ. На последнем месте по показателю – «Норвич»

    Опубликовано состояние владельцев клубов АПЛ. На первом месте с суммой более 23 миллиардов фунтов стерлингов идет шейх Мансур, в чьей собственности находится «Манчестер Сити».

    Россиянин Роман Абрамович занимает второе место (9,6 миллиардов). На последнем месте находятся владельцы «Норвича»: их суммарное состояние оценивается в 23 миллиона фунтов стерлингов.

    • «Манчестер Сити» взял два последних чемпионата Англии.
    • «Челси» последний раз брал АПЛ в 2017 году.
    • «Норвич» идет в таблице АПЛ последним.

    Источник: сообщество «Гол» в VK

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