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  • The Times: клубы АПЛ считают, что для фиксации офсайда по VAR нужно десять сантиметров зазора

The Times: клубы АПЛ считают, что для фиксации офсайда по VAR нужно десять сантиметров зазора

7 февраля 2020, 21:30
4

Клубы АПЛ предложили изменить правило фиксации положения «вне игры», если для этого требуется система VAR. По мнению команд, нельзя считать офсайдом положение, где нет десяти сантиметров зазора между игроками.

Нововведение может быть принято со следующего сезона. Для него нужно одобрение Международного совета футбольных ассоциаций, который соберется 29 февраля.

  • Известно, что УЕФА тоже недоволен фиксацией микроскопических офсайдов.
  • Некоторые клубы АПЛ предлагали 15 и 20 сантиметров необходимого зазора.
  • Нынешний сезон – дебютный для VAR в АПЛ.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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giluxa1963
1581101615
а мерить чем линейкой на экране
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RdAMR10
1581103850
А смысл? Будет то же самое только с заступом чуть больше десяти сантиметров, играйте как играли...
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Garrincha58
1581136905
и будут теперь считать мм а матч стоять и мечтать одни за гол другие за оффсайд
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Cules2013
1581141977
Для таких точных измерений встанет вопрос правильного ракурса и качества видео, а это деньги, оборудование, быстродействие. Там сама оффсайдная линия, которую рисуют, она же не бесконечно тонкая))) Да и правильно говорят - а что делать, если будет 9,99 или 10,01 см? К тому же это прецедент, где 10, там и 20 см. Понятно, что миллиметровые оффсайды всех бесят, но решение проблемы должно быть более изящным и продуманным. Сейчас намного насущнее улучшение ВАР с позиции точности и быстродействия, проще говоря отладка системы до оптимума.
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