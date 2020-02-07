The Times: клубы АПЛ считают, что для фиксации офсайда по VAR нужно десять сантиметров зазора

Клубы АПЛ предложили изменить правило фиксации положения «вне игры», если для этого требуется система VAR. По мнению команд, нельзя считать офсайдом положение, где нет десяти сантиметров зазора между игроками.

Нововведение может быть принято со следующего сезона. Для него нужно одобрение Международного совета футбольных ассоциаций, который соберется 29 февраля.