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    The Times: клубы АПЛ считают, что для фиксации офсайда по VAR нужно десять сантиметров зазора

    Клубы АПЛ предложили изменить правило фиксации положения «вне игры», если для этого требуется система VAR. По мнению команд, нельзя считать офсайдом положение, где нет десяти сантиметров зазора между игроками.

    Нововведение может быть принято со следующего сезона. Для него нужно одобрение Международного совета футбольных ассоциаций, который соберется 29 февраля.

    • Известно, что УЕФА тоже недоволен фиксацией микроскопических офсайдов.
    • Некоторые клубы АПЛ предлагали 15 и 20 сантиметров необходимого зазора.
    • Нынешний сезон – дебютный для VAR в АПЛ.

    Источник: The Times

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +177

      RdAMR10 40 минут назад

      А смысл? Будет то же самое только с заступом чуть больше десяти сантиметров, играйте как играли...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 1 час назад

      а мерить чем линейкой на экране

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2298

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не выход....Начнётся 10,5 - 11..

      0
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