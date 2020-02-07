«РБ»: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиарда рублей за год

Группа ВТБ в качестве спонсорской поддержки перечислит московскому «Динамо» 4,2 миллиарда рублей, сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на документы банка.

В банке подтвердили информацию о том, что договор подразумевает спонсорство футбольного клуба. Соглашение заключено 28 января и рассчитано на год.

В апреле Группа ВТБ приобрела 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль, обязавшись реструктуризовать долг клуба в размере 5,3 миллиарда рублей.

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице восьмое место с 24 очками.

В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.

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