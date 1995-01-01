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    «РБ»: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиарда рублей за год

    Группа ВТБ в качестве спонсорской поддержки перечислит московскому «Динамо» 4,2 миллиарда рублей, сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на документы банка.

    В банке подтвердили информацию о том, что договор подразумевает спонсорство футбольного клуба. Соглашение заключено 28 января и рассчитано на год.

    • В апреле Группа ВТБ приобрела 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль, обязавшись реструктуризовать долг клуба в размере 5,3 миллиарда рублей.
    • После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице восьмое место с 24 очками.
    • В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.

    Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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