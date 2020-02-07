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«РБ»: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиарда рублей за год

7 февраля 2020, 14:28
5

Группа ВТБ в качестве спонсорской поддержки перечислит московскому «Динамо» 4,2 миллиарда рублей, сообщает «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на документы банка.

В банке подтвердили информацию о том, что договор подразумевает спонсорство футбольного клуба. Соглашение заключено 28 января и рассчитано на год.

  • В апреле Группа ВТБ приобрела 99,9961% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль, обязавшись реструктуризовать долг клуба в размере 5,3 миллиарда рублей.
  • После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице восьмое место с 24 очками.
  • В летнее трансферное окно «Динамо» потратило 33,7 миллионов евро.

Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов»

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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КАМПОСТЕР1
1581081534
Как бы не лопнул этот пузырь
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FanatSerj
1581081932
60 Млн. енотов - ну явно не под широкую трансферную компанию, но и команду можно достойную сколотить, если бы ещё не лимит, то вообще неплохо было.
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Garrincha58
1581090245
а все про Газпром, а тут Динамо которое всегда в хвосте и зрителей с гулькин х...
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paracetamol
1581096295
С Динамы дискву по Фейр-плей сняли?
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