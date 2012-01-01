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    Эдегор раскрепостился в «Витессе», забивает «Реалу», дружит с Вальверде и мечтает вернуться в Мадрид


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    Голосов: 2
    Сегодня, 12:55
    Его рано называли неудачником.

    «Реал Сосьедад» выбил «Мадрид» из Кубка Испании (4:3), и первый гол в матче забил Мартин Эдегор. Он дебютировал за «Реал» еще в 2015 году, но с тех пор ходит в аренды и мечтает вернуться. И, кажется, у него все получится.

    Вспоминаем его переход в «Реал»

    В 2014 году футбольные болельщики услышали про норвежскую команду «Стремсгодсет». Там в 15 лет дебютировал Мартин Эдегор – самый молодой игрок, который когда-либо выходил на поле в чемпионате. В том же возрасте он дебютировал за основную сборную и забил первые голы на профессиональном уровне.

    Об интересе к нему писали и до дебюта, но в конце 2014-го Эдегор гарантированно мог выбрать любой топ-клуб Европы. Но он пошел в «Реал», который тогда только-только выиграл ЛЧ и вернулся в топы после 12-летнего перерыва.

    «Я был в Ливерпуле, в двух манчестерских командах, мне там понравилось, но мой выбор пал на «Реал», и я очень доволен им. Мадрид – это лучшее место для того чтобы расти в футбольном плане. В кастилье я получил десятый номер, и это очень большая ответственность, но это как раз то, что мне нравится, и я просто наслаждаюсь моментом. Моя цель – становится все лучше и лучше с каждым днем», – говорил Эдегор даже спустя полгода, за которые все обсуждали только его зарплату, 2,25 миллиона евро в год, а не игру.

    Игра за «Кастилью», сплошные аренды и нулевое присутствие в основной команде «Реала». Эту историю многие считают главным провалом десятилетия – как весь мир обсуждал молодого пацана, который в итоге оказался пустышкой.

    Но не забываем: Эдегору все еще 21 год, его талант очевиден и никуда не делся, а успехи в будущем вновь кажутся неизбежными.

    Эдегор раскрылся в «Витессе»

    Отъезд в Европу – неоднозначный период в карьере Леонида Слуцкого. Он не выиграл трофеев, не гремел достижениями и не получил в итоге предложения от большого клуба.

    Но как минимум одну вещь точно запомнят: именно при нем впервые заиграл Мартин Эдегор. «Зидан сказал: «Его отдают в аренды. Все начинают ругать его, а он парень умный, серьезный. И ты видишь, что человек просто устал оправдывать завышенные ожидания. Он пришел к нам, и я сказал ему: «Ты — не звезда. Для меня ты — обычный игрок. Равный среди остальных. Я не жду, что ты обыграешь десятерых и положишь мяч в девятку. Более того, я тебе разрешаю ошибаться. Все твои ошибки — моя проблема». И так оковы, которые его сдерживали, были сброшены», – рассказывает Слуцкий.

    До этого Эдегор уже ездил в «Херенвен» – там лишь три гола и четыре ассиста за полтора года. В «Витессе» у него впервые была впечатляющая статистика: девять голов, 12 ассистов за сезона.

    Теперь – удачная первая половина сезона в «Сосьедаде». 9 результативных действий, в сентябре он стал лучшим игроком месяца в Примере, и до сих пор является лидером лиги по пасам в чужую штрафную.

    Он по-прежнему мечтает вернуться в «Реал» и смотрит все матчи

    «Я рад, что у него все хорошо, и я всегда смотрю их игры, если могу, – говорил Эдегор в начале сезона. – У меня там осталось много друзей, я часто общаюсь с Феде Вальверде. Все их игроки очень хороши, мне особенно нравится Лука Модрич. Что касается меня – я редко выхожу из дома, хожу в тренажерный зал и слежу за питанием. Например, не ем макароны, только по выходным позволяю немного мороженого и шоколада».

    Вся эта работа над собой – чтобы вернуться в «Реал» и закрепиться там.

    «Я счастлив здесь на данный момент. Моя цель – играть за «Мадрид», но сейчас «Сосьедад» – подходящее место для меня. «Реал» – моя самая большая мечта, и в ближайшие десять лет я думаю только о нем. Да, они всегда будут подписывать новых игроков. Но это важно для клуба и это нормально. Конкуренция – всегда хорошо, потому что они хотят быть лучшей командой в мире».

    Кажется, у Эдегора есть все шансы осуществить свою мечту. Еще в конце прошлого года AS писала, что «Реал» может отозвать игрока в конце сезона – его аренда оформлена на два года. Да, это стоит клубу 5 миллионов, но, кажется, сейчас он может помочь даже «Реалу».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, www.imago-images.de / Global Look Press
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