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    Видели новый формат Суперкубка Испании? Готовьтесь, теперь так будут играть везде


    4.2
    Голосов: 6
    14.01.2020 16:46
    Кубок выиграла команда, которая по старому формату в него не попала бы.

    Пару дней назад закончился Суперкубок Испании. Про сами матчи говорить уже поздно, зато самое время – о новом формате с четырьмя командами, который могут позаимствовать и другие страны. В том, что он останется в Испании, сомнений уже нет.

    Интересный факт: кубок выиграл мадридский «Реал», который не играл в Кубке Испании и занял лишь третье место в чемпионате. С любым другим форматом он вообще не попал бы на турнир.

    В чем суть формата?

    Если вы внимательно следили за турниром, то этот пункт смело пропускайте. Если нет – рассказываем вкратце. Традиционно в турнире участвуют победитель чемпионата и кубка страны. В этом году это должны были быть «Барселона» и «Валенсия».

    Федерация попросту расширила представителей каждого из турниров до двух. То есть по правилам в турнир заявили двух лидеров Примеры («Барселона», «Атлетико») и двух финалистов кубка («Валенсия», «Барселона»).

    Здесь произошло наложение: «Барселона» выиграла Примеру и играла в финале кубка. Тогда позвали третью команду из чемпионата – «Реал». В полуфинале в итоге играли «Атлетико» с «Барсой» и «Реал» с «Валенсией» – так определила жеребьевка. И победитель лиги, и обладатель кубка вылетели сразу.

    Еще два нововведения – это дата и место. До 2018 Суперкубок играли в Испании, в этот раз – в Саудовской Аравии. Вместо лета выбрали начало января, то есть на полгода позже.

    Чем он лучше предыдущего?

    На первый взгляд от смены формата только сложности – четыре команды нужно выдернуть посередине сезона, оплатить дорогу и проживание в другой стране. Но президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес говорит, что все окупилось.

    • Общая прибыль от Суперкубка в этом году – 16 миллионов евро
    • Дополнительные 3 миллиона заработали на продаже прав на трансляцию, еще 21 миллион ушел клубам напрямую
    • Общая выручка федерации футбола за последнее время выросла со 170 до 340 миллионов – практически в два раза

    Рубиалес говорит, что изменения форматов позволяют сильно увеличить поддержку клубов низших лиг. «Легко нас критиковать, но скажу, что клубы Терсеры получали около 3-5 тысяч евро, когда я сюда приехал, а сейчас они получают 46 тысяч. В Сегунде Б выплаты не превышали 30 тыс. евро, а сейчас они на уровне 100 тыс. евро. Это достигается за счет хорошего менеджмента».

    Увеличение прибыли удалось получить благодаря проведению турнира в Саудовской Аравии, где готовы платить за приезд топовых команд. «Мы ездили в Саудовскую Аравию делать бизнес? Вы правы. Мы приехали сюда, чтобы заработать, как вы зарабатываете на радио, как зарабатывает врач или кровельщик. Наш долг – заработать как можно больше и использовать это для наших нужд», – объясняет Рубиалес.

    Где это пригодится в будущем?

    Рубиалес утверждает, что формат понравился всем и скоро будет использоваться в других странах. «Я счастлив и доволен. Этот формат оказался успешным, и никто не может в этом сомневаться. Есть и другие страны, заинтересованные в изменении Суперкубка на этот формат.

    Все президенты и тренеры сказали мне, что это был успех, игроки сказали мне, что это был успех, президенты международных федераций... Так что, наверное, все было не так уж плохо. Если с помощью футбола мы можем способствовать равенству женщин, то это шаг вперед. Мы будем двигаться вперед, делая гораздо больше».

    В России тоже тестируют похожие форматы, но немного под другим углом. Уже третий раз подряд проходит кубок «Матч Премьер» – товарищеский турнир четырех команд в одной из стран юго-западной Азии.

    Он основан на том же предположении, что матчи главных команд лиги способны приносить больший доход на телетрансляциях. Турнир ежегодно включает в свое название спонсорское имя, что тоже приносит деньги.

    Тем не менее, вряд ли его статус удастся изменить на официальный Суперкубок. В зимнем турнире традиционно отказывается участвовать ЦСКА, в этом году от него отказался и «Зенит». Одна из причин – команды составляют свой график на восстановление перед второй частью чемпионата, и регулярные изматывающие игры зачастую не согласуются с тренерским планом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Реала»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +419

      El_Chori 16 часов назад

      Причем тут "равенство женщин" то.??xDDD я худею)))

      1
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      Рейтинг: +1134

      Mister_Tomsk 15 января, 07:45

      это маркетинг ход, по больше бабла сделать)

      0
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      Рейтинг: +13496

      bset 15 января, 00:45

      Суперкубок в себе никакой спортивной ценности не несет, так что нормально, что из него пытаются выжать максимум денег. Теперь осталось добавить матч за третье место, чтобы игр было 4, а не 3.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9153

      DeStar 14 января, 18:37

      ну как болельщику на расстоянии мне плевать где проводится тот же суперкубок испании, сам формат из 4 команд выглядит странно, уже не соответствует названию..

      8
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      ...
      Рейтинг: +817

      FENIX-SL > DeStar 15 января, 00:39

      Ну этот кубок и так носил символический характер
      Почему бы бабки не поднять на нем самой испанской федерации
      Хороший продукт ведь))

      Жаль в России такое представить невозможно..здесь не будет такого ажиотажа

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