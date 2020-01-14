Видели новый формат Суперкубка Испании? Готовьтесь, теперь так будут играть везде

Кубок выиграла команда, которая по старому формату в него не попала бы.

Пару дней назад закончился Суперкубок Испании. Про сами матчи говорить уже поздно, зато самое время – о новом формате с четырьмя командами, который могут позаимствовать и другие страны. В том, что он останется в Испании, сомнений уже нет.

Интересный факт: кубок выиграл мадридский «Реал», который не играл в Кубке Испании и занял лишь третье место в чемпионате. С любым другим форматом он вообще не попал бы на турнир.

В чем суть формата?

Если вы внимательно следили за турниром, то этот пункт смело пропускайте. Если нет – рассказываем вкратце. Традиционно в турнире участвуют победитель чемпионата и кубка страны. В этом году это должны были быть «Барселона» и «Валенсия».

Федерация попросту расширила представителей каждого из турниров до двух. То есть по правилам в турнир заявили двух лидеров Примеры («Барселона», «Атлетико») и двух финалистов кубка («Валенсия», «Барселона»).

Здесь произошло наложение: «Барселона» выиграла Примеру и играла в финале кубка. Тогда позвали третью команду из чемпионата – «Реал». В полуфинале в итоге играли «Атлетико» с «Барсой» и «Реал» с «Валенсией» – так определила жеребьевка. И победитель лиги, и обладатель кубка вылетели сразу.

Еще два нововведения – это дата и место. До 2018 Суперкубок играли в Испании, в этот раз – в Саудовской Аравии. Вместо лета выбрали начало января, то есть на полгода позже.

Чем он лучше предыдущего?

На первый взгляд от смены формата только сложности – четыре команды нужно выдернуть посередине сезона, оплатить дорогу и проживание в другой стране. Но президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес говорит, что все окупилось.

Общая прибыль от Суперкубка в этом году – 16 миллионов евро

Дополнительные 3 миллиона заработали на продаже прав на трансляцию, еще 21 миллион ушел клубам напрямую

Общая выручка федерации футбола за последнее время выросла со 170 до 340 миллионов – практически в два раза

Рубиалес говорит, что изменения форматов позволяют сильно увеличить поддержку клубов низших лиг. «Легко нас критиковать, но скажу, что клубы Терсеры получали около 3-5 тысяч евро, когда я сюда приехал, а сейчас они получают 46 тысяч. В Сегунде Б выплаты не превышали 30 тыс. евро, а сейчас они на уровне 100 тыс. евро. Это достигается за счет хорошего менеджмента».

Увеличение прибыли удалось получить благодаря проведению турнира в Саудовской Аравии, где готовы платить за приезд топовых команд. «Мы ездили в Саудовскую Аравию делать бизнес? Вы правы. Мы приехали сюда, чтобы заработать, как вы зарабатываете на радио, как зарабатывает врач или кровельщик. Наш долг – заработать как можно больше и использовать это для наших нужд», – объясняет Рубиалес.

Где это пригодится в будущем?

Рубиалес утверждает, что формат понравился всем и скоро будет использоваться в других странах. «Я счастлив и доволен. Этот формат оказался успешным, и никто не может в этом сомневаться. Есть и другие страны, заинтересованные в изменении Суперкубка на этот формат.

Все президенты и тренеры сказали мне, что это был успех, игроки сказали мне, что это был успех, президенты международных федераций... Так что, наверное, все было не так уж плохо. Если с помощью футбола мы можем способствовать равенству женщин, то это шаг вперед. Мы будем двигаться вперед, делая гораздо больше».

В России тоже тестируют похожие форматы, но немного под другим углом. Уже третий раз подряд проходит кубок «Матч Премьер» – товарищеский турнир четырех команд в одной из стран юго-западной Азии.

Он основан на том же предположении, что матчи главных команд лиги способны приносить больший доход на телетрансляциях. Турнир ежегодно включает в свое название спонсорское имя, что тоже приносит деньги.

Тем не менее, вряд ли его статус удастся изменить на официальный Суперкубок. В зимнем турнире традиционно отказывается участвовать ЦСКА, в этом году от него отказался и «Зенит». Одна из причин – команды составляют свой график на восстановление перед второй частью чемпионата, и регулярные изматывающие игры зачастую не согласуются с тренерским планом.