L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси зарабатывает в месяц 8,3 миллиона евро (до вычета налогов), что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, информирует L’Equipe.

Второе место в рейтинге зарплат футболистов занимает игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, который получает в месяц 4,5 миллиона евро. Третья строчка – Неймар (3 миллиона в месяц).