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  • L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше

L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше

7 февраля 2020, 19:10
6

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси зарабатывает в месяц 8,3 миллиона евро (до вычета налогов), что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, информирует L’Equipe.

Второе место в рейтинге зарплат футболистов занимает игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, который получает в месяц 4,5 миллиона евро. Третья строчка – Неймар (3 миллиона в месяц).

  • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
  • Роналду на неделе отпраздновал 35-летие.
  • У футболистов на двоих 11 «Золотых мячей».

Источник: L'Equipe
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Ravil
1581091993
100 мультов в год практически ...
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Октавиус
1581094007
при всём уважении, но отлистывать 100 лямов в год на одного игрока - это перебор. А потом не могут форварда купить
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NEONFOL
1581096130
100 лямов, это в клубе, а ещё ж бизнес который держит отец, и рекама чипсов))))
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kliker
1581098979
Месси у слишком "немедиен", чтобы быть лицом компаний. А посему Роналду вместе с рекламными контрактами имеет самый большой суммарный доход среди футболистов.
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Brabus71
1581104353
Нормальный прикуп у месси
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