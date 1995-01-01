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    L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси зарабатывает в месяц 8,3 миллиона евро (до вычета налогов), что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, информирует L’Equipe.

    Второе место в рейтинге зарплат футболистов занимает игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, который получает в месяц 4,5 миллиона евро. Третья строчка – Неймар (3 миллиона в месяц).

    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Роналду на неделе отпраздновал 35-летие.
    • У футболистов на двоих 11 «Золотых мячей».

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Октавиус 10 минут назад

      при всём уважении, но отлистывать 100 лямов в год на одного игрока - это перебор. А потом не могут форварда купить

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      Рейтинг: +11

      skakovdaniilqark 23 минуты назад

      Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь ---- https://bit.vodka/miopres

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      Рейтинг: +26

      Ravil 43 минуты назад

      100 мультов в год практически ...

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