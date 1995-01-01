L’Equipe: Месси – самый высокооплачиваемый футболист с зарплатой 8,3 миллиона в месяц, Роналду получает вдвое меньше

при всём уважении, но отлистывать 100 лямов в год на одного игрока - это перебор. А потом не могут форварда купить
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси зарабатывает в месяц 8,3 миллиона евро (до вычета налогов), что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, информирует L’Equipe.
Второе место в рейтинге зарплат футболистов занимает игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, который получает в месяц 4,5 миллиона евро. Третья строчка – Неймар (3 миллиона в месяц).
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Роналду на неделе отпраздновал 35-летие.
- У футболистов на двоих 11 «Золотых мячей».