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  • Мостовой: «Смолов мог остаться в запасе «Локо» и получать немаленькую зарплату. В 30 лет выйти из зоны комфорта – это заслуживает уважения»

Мостовой: «Смолов мог остаться в запасе «Локо» и получать немаленькую зарплату. В 30 лет выйти из зоны комфорта – это заслуживает уважения»

7 февраля 2020, 13:58
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход форварда «Локомотива» Федора Смолова в галисийский клуб.

– Я бы не сказал, что Смолов во встрече с «Валенсией» произвел фурор. Однако по его рывкам, движению было видно, как парень заряжен, мотивирован! Он попал в европейский футбол, где, в отличие от нашего чемпионата, не ходят пешком.

Да, у Феди было пару неплохих подходов. Но не более того. Не думаю, что в ближайшей игре Смолов появится с первых минут — ему еще нужно время, чтобы привыкнуть к новым реалиям.

– Сможет ли он после стольких лет выступлений в РПЛ переключиться на испанские скорости?

— А мне понравился его поступок. В 30 решиться выйти из зоны комфорта — это заслуживает уважения! Причем Федор поехал в команду, которая борется за выживание. И по большому счету, Смолов ничего ведь не потерял. Только приобрел. Он познает европейский футбол. А если вдруг «Сельта» вылетит, то вернется назад, в «Локомотив». Это же только аренда.

Смолов же мог в этой ситуации спокойно остаться в «Локо», находиться в запасе и получать немаленькую зарплату. Так многие и делают — сидят на лавке и отдыхают. А Федя поступил по-другому, – сказал Мостовой.

  • Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
  • Форвард дебютировал за команду из Виго в матче с «Валенсией» (0:1)

«Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор Мостовой Александр
Комментарии (3)
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vmonomah17
1581076352
Согласен с Мостовым. Федя удивил. Причем, не стал как Дзюба пиариться с английским агентством и дачей интервью о желании играть в АПЛ. Просто молча без лишних слов перешел в Сельту. Помню, как Павлюченко заявил СМИ, что он игрок Спартака и никуда не перейдет, а через 3 дня стал игроком шпор.
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Lester84
1581080615
Смолов вообще ничем не рискует. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Заиграет - останется, не заиграет - вернется летом из аренды. Зато потом со спокойной совестью будет, что попробовал себя заграницей и будет здраво оценивать свой уровень!
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bset
1581081198
Смолову однозначно респект.
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