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    Мостовой: «Смолов мог остаться в запасе «Локо» и получать немаленькую зарплату. В 30 лет выйти из зоны комфорта – это заслуживает уважения»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал переход форварда «Локомотива» Федора Смолова в галисийский клуб.

    – Я бы не сказал, что Смолов во встрече с «Валенсией» произвел фурор. Однако по его рывкам, движению было видно, как парень заряжен, мотивирован! Он попал в европейский футбол, где, в отличие от нашего чемпионата, не ходят пешком.

    Да, у Феди было пару неплохих подходов. Но не более того. Не думаю, что в ближайшей игре Смолов появится с первых минут — ему еще нужно время, чтобы привыкнуть к новым реалиям.

    – Сможет ли он после стольких лет выступлений в РПЛ переключиться на испанские скорости?

    — А мне понравился его поступок. В 30 решиться выйти из зоны комфорта — это заслуживает уважения! Причем Федор поехал в команду, которая борется за выживание. И по большому счету, Смолов ничего ведь не потерял. Только приобрел. Он познает европейский футбол. А если вдруг «Сельта» вылетит, то вернется назад, в «Локомотив». Это же только аренда.

    Смолов же мог в этой ситуации спокойно остаться в «Локо», находиться в запасе и получать немаленькую зарплату. Так многие и делают — сидят на лавке и отдыхают. А Федя поступил по-другому, – сказал Мостовой.

    • Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
    • Форвард дебютировал за команду из Виго в матче с «Валенсией» (0:1)

    «Царь приветствует своего соотечественника». «Сельта» оценила реакцию Мостового на переход Смолова

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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