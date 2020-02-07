Пике: «Не время доставать грязное белье, которое есть в каждой команде. Каждый знает, где он вел себя хорошо, а где нет»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ситуацию в каталонской команде.

«Сейчас не время доставать грязное белье, которое есть в каждой команде. Могу сказать, что доверие в клубе на максимуме, мы хорошо реагируем на шумиху. Каждый знает, где он повел себя хорошо, а где нет. Нужно работать, а не бросать все в лицо друг другу в концовке сезона. Это не помогает.

Мы должны сосредоточиться на игре. В «Барселоне» мы объединены победами, мы должны вернуться на победный путь. Единство в команде максимально», – сказал Пике.

Вчера «Барселона» уступила «Атлетику» (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

Ранее стало известно о конфликте между капитаном каталонцев Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

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