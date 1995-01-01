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    Кубок Испании. «Атлетик» на 93-й минуте вырвал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал

    Вслед за мадридским «Реалом» из Кубка Испании вылетела «Барселона». Она в компенсированное время второго тайма уступила баскам.

    «Атлетик» побеждает каталонцев во второй раз в сезоне: в первом туре Примеры баски выиграли дома с аналогичным счетом.

    Кубок Испании. 1/4 финала

    Атлетик – Барселона -1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Уильямс, 90+3.

    «Атлетик»: Симон, Капа, Мартинес, Нуньес, Альварес, Бершиче, Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муньяин (Адурис, 77), Уильямс.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Умтити, 80), Ракитич (Артур, 70), Бускетс, Месси, Лангле, Альба, Роберто, де Йонг, Фати (Гризманн, 57).

    Предупреждения: Альварес, 44; Весга, 53; Д. Гарсия, 63 – Семеду, 6; Месси, 39; Альба, 40; де Йонг, 57; Пике, 72; Артур, 81.

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2864

      dinar7777dinar 5 минут назад

      Нахрена теперь кубок когда и так на Суперкубок они выйдут .

      0
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      Рейтинг: +816

      petr69 11 минут назад

      И Реал и Барса выскочили,Это наверное хорошо для обеих команд

      0
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      ...
      Рейтинг: +9301

      DeStar > petr69 10 минут назад

      и хорошо для других. могут разыграть трофей, и я даже не удивлюсь что одним из финалистом будет мирандес из сегунды

      2
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      Рейтинг: +790

      Alex Flash 12 минут назад

      Кризис тупорылого катания мяча продолжается

      1
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      Рейтинг: +2074

      SarJr 13 минут назад

      атлетик красавчики. отлично смотрелись и оборонялись. понятно, за исключением пары моментов, но все же. а в барсе пусть продолжают ссориться на тренировках и с руководством. отличная предпосылка для продолжения всего этого дерьма

      1
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      Рейтинг: +2864

      dinar7777dinar > SarJr 4 минуты назад

      Гризманн все мог решить . А так я и не удивлён поражению барсы .

      0
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      Рейтинг: +9301

      DeStar 16 минут назад

      Еще одни дэбилы, но зато кубок возьмет кто-то интересный. Надо забивать, как гризман и месси не забили..

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