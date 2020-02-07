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  • Кубок Испании. «Атлетик» на 93-й минуте вырвал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал

Кубок Испании. «Атлетик» на 93-й минуте вырвал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал

7 февраля 2020, 00:53
13

Вслед за мадридским «Реалом» из Кубка Испании вылетела «Барселона». Она в компенсированное время второго тайма уступила баскам.

«Атлетик» побеждает каталонцев во второй раз в сезоне: в первом туре Примеры баски выиграли дома с аналогичным счетом.

Кубок Испании. 1/4 финала

Атлетик – Барселона -1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Уильямс, 90+3.

«Атлетик»: Симон, Капа, Мартинес, Нуньес, Альварес, Бершиче, Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муньяин (Адурис, 77), Уильямс.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Умтити, 80), Ракитич (Артур, 70), Бускетс, Месси, Лангле, Альба, Роберто, де Йонг, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Альварес, 44; Весга, 53; Д. Гарсия, 63 – Семеду, 6; Месси, 39; Альба, 40; де Йонг, 57; Пике, 72; Артур, 81.

Результаты Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания. Кубок Атлетик Барселона
Комментарии (13)
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DeStar
1581026084
Еще одни дэбилы, но зато кубок возьмет кто-то интересный. Надо забивать, как гризман и месси не забили..
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Saracen Jr
1581026227
атлетик красавчики. отлично смотрелись и оборонялись. понятно, за исключением пары моментов, но все же. а в барсе пусть продолжают ссориться на тренировках и с руководством. отличная предпосылка для продолжения всего этого дерьма
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Alex Flash
1581026276
Кризис тупорылого катания мяча продолжается
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petr69
1581026359
И Реал и Барса выскочили,Это наверное хорошо для обеих команд
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dinar7777dinar
1581026745
Нахрена теперь кубок когда и так на Суперкубок они выйдут .
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серега кашин
1581036007
а может просто без особого палева они сдали этот турнир
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portero
1581045085
Барса сливает слишком много игр. Плывет вниз по течению команда....
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Mister_Tomsk
1581054969
Усе даже при смене тренера барсуки дальше в низ падают. ухх динарка, как дела?
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ARSteven89
1581060140
При всём недоверии к Гаттузо в роли тренера неаполитанцев, но у Наполи с такой Барселоной даже появляются шансы на 1/4 ЛЧ.
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