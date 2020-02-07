Кубок Испании. «Атлетик» на 93-й минуте вырвал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал

Вслед за мадридским «Реалом» из Кубка Испании вылетела «Барселона». Она в компенсированное время второго тайма уступила баскам.

«Атлетик» побеждает каталонцев во второй раз в сезоне: в первом туре Примеры баски выиграли дома с аналогичным счетом.

Кубок Испании. 1/4 финала

Атлетик – Барселона -1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Уильямс, 90+3.

«Атлетик»: Симон, Капа, Мартинес, Нуньес, Альварес, Бершиче, Р. Гарсия (Гомес, 89), Д. Гарсия, Весга (Сан Хосе, 66), Муньяин (Адурис, 77), Уильямс.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Умтити, 80), Ракитич (Артур, 70), Бускетс, Месси, Лангле, Альба, Роберто, де Йонг, Фати (Гризманн, 57).

Предупреждения: Альварес, 44; Весга, 53; Д. Гарсия, 63 – Семеду, 6; Месси, 39; Альба, 40; де Йонг, 57; Пике, 72; Артур, 81.

Результаты Кубка Испании