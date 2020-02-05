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    Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Ширл побывал в расположении команды

    Бывший игрок «Зенита» Радек Ширл побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании. Чех пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

    Также Ширл поговорил с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. Они оба были в чемпионской команде 2007 года.

    • Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы (131 матч в РФПЛ и шесть голов).
    • В России чех брал чемпионство и Кубок УЕФА.
    • В 2017 году Ширл избил на поле соперника и судью.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +644

      Flydis 31 секунду назад

      Нельзя смотреть это видео без улыбки на лице)
      Радек молодец, что приехал. Не забывает своих.

      0
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      Рейтинг: +1829

      general.lizyukov 7 минут назад

      Ай, маладца, Радек, всегда рады тебя видеть )))

      0
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      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 36 минут назад

      опытом делится приехал

      0
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