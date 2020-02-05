Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Ширл побывал в расположении команды

Бывший игрок «Зенита» Радек Ширл побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании. Чех пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Также Ширл поговорил с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. Они оба были в чемпионской команде 2007 года.

Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы (131 матч в РФПЛ и шесть голов).

В России чех брал чемпионство и Кубок УЕФА.

В 2017 году Ширл избил на поле соперника и судью.