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  • Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Ширл побывал в расположении команды

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Ширл побывал в расположении команды

5 февраля 2020, 22:36
5

Бывший игрок «Зенита» Радек Ширл побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании. Чех пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Также Ширл поговорил с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. Они оба были в чемпионской команде 2007 года.

  • Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы (131 матч в РФПЛ и шесть голов).
  • В России чех брал чемпионство и Кубок УЕФА.
  • В 2017 году Ширл избил на поле соперника и судью.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Зенит Ширл Радек
Комментарии (5)
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giluxa1963
1580933731
опытом делится приехал
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general.lizyukov
1580935502
Ай, маладца, Радек, всегда рады тебя видеть )))
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Flydis
1580935894
Нельзя смотреть это видео без улыбки на лице) Радек молодец, что приехал. Не забывает своих.
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ab15488
1580953068
Работу ищет)))
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mihail200606
1580964431
Избить судью это поступок!!) красава...))
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