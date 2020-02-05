Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Ширл побывал в расположении команды

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Радек молодец, что приехал. Не забывает своих.
Бывший игрок «Зенита» Радек Ширл побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании. Чех пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.
Также Ширл поговорил с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. Они оба были в чемпионской команде 2007 года.
- Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы (131 матч в РФПЛ и шесть голов).
- В России чех брал чемпионство и Кубок УЕФА.
- В 2017 году Ширл избил на поле соперника и судью.
Sergei Semak catching up with his old friend Radek Šírl at the #GazpromTrainingCamppic.twitter.com/g7Yhjuf7A8— FC Zenit in English (@fczenit_en) February 5, 2020