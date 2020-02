Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Ширл побывал в расположении команды

Бывший игрок «Зенита» Радек Ширл побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании. Чех пообщался с главным тренером Сергеем Семаком.

Также Ширл поговорил с тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. Они оба были в чемпионской команде 2007 года.

Sergei Semak catching up with his old friend Radek Šírl at the #GazpromTrainingCamppic.twitter.com/g7Yhjuf7A8