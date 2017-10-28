Экс-игрок «Зенита» Ширл избил соперника и судью во время матча первенства Чехии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Радек Ширл напомнил о себе в рамках четвертого дивизиона первенства Чехии. Во время матча против «Высоке Мито» защитник напал на судью, сообщает isport.cz.

Перед этим экс-зенитовец нанес несколько ударов представителю соперника, который, по мнению Ширла, не по правилам боролся с вратарем команды Радека. Затем, когда в конфликт вмешался арбитр, несколько ударов в область спины достались и ему.

Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы (131 матч в РФПЛ и шесть голов).