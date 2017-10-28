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  • Экс-игрок «Зенита» Ширл избил соперника и судью во время матча первенства Чехии

Экс-игрок «Зенита» Ширл избил соперника и судью во время матча первенства Чехии

28 октября 2017, 17:48
24

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Радек Ширл напомнил о себе в рамках четвертого дивизиона первенства Чехии. Во время матча против «Высоке Мито» защитник напал на судью, сообщает isport.cz.

Перед этим экс-зенитовец нанес несколько ударов представителю соперника, который, по мнению Ширла, не по правилам боролся с вратарем команды Радека. Затем, когда в конфликт вмешался арбитр, несколько ударов в область спины достались и ему.

Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы (131 матч в РФПЛ и шесть голов).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (24)
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Italian_93
1509202239
Добухался дядя мозги спеклись
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ufos73
1509202569
Забыл, что он теперь не бомж, и не все позволено на поле )))
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insider_retro
1509203003
А был такой хороший мальчик, на скрипке полечку играл...)) Четвёртый дивизион - самое то для рукопашных разборок...
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Garrincha58
1509203376
молодец! значит было за что
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Джой
1509204406
Панов что-ли судил?
Ответить
BRO_football
1509205660
Вижу, уйдя в Европу из загнивающей России, у Радека Ширла прям взлёт футбольной карьеры произошёл. Четвёртый дивизион Чехии, это мощно!
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BarStep
1509210025
Дело было вечером... Делать было не чего...
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APchelov
1509210628
О, молодец! И игрок, и боец
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piligrim1986
1509214344
ха, красава) помню его по ЧР)
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Павелий
1509217022
Школа Зенита: наглость и вседозволенность. Отстранить от футбола на год!
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