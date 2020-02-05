Алексей Миранчук – о трансфере Смолова в «Сельту»: «Федька умеет удивлять, да»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту». Испанцы арендовали игрока до лета.

«Смолов пока не успел ничего рассказать про Испанию. Он совсем недавно перешeл. Пройдет немного времени – спишемся, созвонимся. Уже поздравили его с дебютом. Стал ли его переход сюрпризом? Федька умеет удивлять, да», – считает Миранчук.