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  • Алексей Миранчук – о трансфере Смолова в «Сельту»: «Федька умеет удивлять, да»

Алексей Миранчук – о трансфере Смолова в «Сельту»: «Федька умеет удивлять, да»

5 февраля 2020, 22:23
6

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту». Испанцы арендовали игрока до лета.

«Смолов пока не успел ничего рассказать про Испанию. Он совсем недавно перешeл. Пройдет немного времени – спишемся, созвонимся. Уже поздравили его с дебютом. Стал ли его переход сюрпризом? Федька умеет удивлять, да», – считает Миранчук.

  • «Сельта» идет в зоне вылета.
  • Ближайший соперник по Примере – «Севилья» (9 февраля).
  • Смолов дебютировал за испанцев в последнем матче против «Валенсии» (0:1).

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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Proker
1580932325
Смотрешь через годик Федя в реале голы штампуют,а ты лидер РПЛ
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серега кашин
1580937908
раньше ему надо было переходить
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Бухбух
1580950411
А самому Миранчуку слабо в Примеру перебраться, если позовут, конечно?
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BlackMurder
1580955406
Все русские умеют удивлять, один вон в Монако удивляет карточками) щас этот деревянный вас не забитыми голами удивит
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