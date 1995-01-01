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    Алексей Миранчук – о трансфере Смолова в «Сельту»: «Федька умеет удивлять, да»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту». Испанцы арендовали игрока до лета.

    «Смолов пока не успел ничего рассказать про Испанию. Он совсем недавно перешeл. Пройдет немного времени – спишемся, созвонимся. Уже поздравили его с дебютом. Стал ли его переход сюрпризом? Федька умеет удивлять, да», – считает Миранчук.

    • «Сельта» идет в зоне вылета.
    • Ближайший соперник по Примере – «Севилья» (9 февраля).
    • Смолов дебютировал за испанцев в последнем матче против «Валенсии» (0:1).

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +197

      Proker 59 минут назад

      Смотрешь через годик Федя в реале голы штампуют,а ты лидер РПЛ

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      Рейтинг: +303

      elessar arnor 1 час назад

      даже Федя играет за рубежом, пока ты, если верить правдивому бомбардиру, слушаешь сомнительные советы Семина, который не отпускает тебя, потому что можешь проиграть место в ЛЧ, бесконечный круг, как и ЦСКА, сыграть в ЛЧ и занять 4 место.

      беги из чемпа, как братство кольца из Мории.

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