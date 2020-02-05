Новичок «Рубина» Абильдгор: «Главное для меня – вернуть победы и успехи клубу»

Полузащитник Оливер Абильдгор поделился впечатлениями от перехода в «Рубин». Казанский клуб арендовал 23-летнего датчанина до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Я счастлив. Это то, чего я хотел. Я был очень рад интересу со стороны такого клуба. И сейчас я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде.

Бывают моменты, над которыми ты долго думаешь. Но это не тот случай. О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно. Я смотрю только вперед и уверен, что меня ждет хороший год в России.

Перед переходом я разговаривал с главным тренером. Он хочет, чтобы я был современным полузащитником. Чтобы я мог играть полезно на позиции «шестерки» и «восьмерки». Постараюсь показать на поле то, чего хочет тренер.

Главное для меня в «Рубине» — вернуть победы и успехи клубу. Второе — персональный прогресс и постепенное движение вверх», – сказал Абильдгор.