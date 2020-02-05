Владислав Игнатьев – об уходе Смолова в «Сельту»: «Уверен, у него получится реализовать свой потенциал»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал переход Федора Смолова в «Сельту».

Российский нападающий перешел в клуб Примеры на правах аренды.

Сообщалось, что у «Сельты» есть право выкупа форварда.

Смолов дебютировал за команду из Виго в матче против «Валенсии» (0:1).

— Недавно Федор Смолов перешел из «Локо» в испанскую «Сельту». Вас удивил этот трансфер?

— Я думаю, он всех удивил. Узнал о трансфере только в тот день, когда это уже было объявлено официально.

— Как оцените его перспективы в Испании?

— Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому дается такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там.

Смолов: «Примера – лучшая лига мира. С детства следил за «Сельтой»