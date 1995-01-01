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    Холанд – первый игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги

    «Боруссия» уступила матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердеру» (2:3).

    Один из голов в составе дортмундской команды записал на свой счет нападающий Эрлинг Холанд. Норвежец стал первым футболистом в истории, который забил восемь мячей в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги.

    • Холанд перешел в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга».
    • Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.
    • Форвард забил восемь голов, не проведя ни одного полного матча.

    Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2246

      BlackMurder 41 минуту назад

      Попер молодой, вот пробило, так пробило

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