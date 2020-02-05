Холанд – первый игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги

«Боруссия» уступила матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердеру» (2:3).

Один из голов в составе дортмундской команды записал на свой счет нападающий Эрлинг Холанд. Норвежец стал первым футболистом в истории, который забил восемь мячей в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги.

Холанд перешел в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга».

Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

Форвард забил восемь голов, не проведя ни одного полного матча.

Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»