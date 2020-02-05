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  • Холанд – первый игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги

Холанд – первый игрок в истории, забивший 8 голов в 4 первых матчах за клуб Бундеслиги

5 февраля 2020, 06:11
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«Боруссия» уступила матче 1/8 финала Кубка Германии «Вердеру» (2:3).

Один из голов в составе дортмундской команды записал на свой счет нападающий Эрлинг Холанд. Норвежец стал первым футболистом в истории, который забил восемь мячей в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги.

  • Холанд перешел в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга».
  • Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.
  • Форвард забил восемь голов, не проведя ни одного полного матча.

Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»

Источник: Opta
Германия. Бундеслига Германия. Кубок Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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BlackMurder
1580873776
Попер молодой, вот пробило, так пробило
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