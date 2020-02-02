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  • Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»

Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»

2 февраля 2020, 15:36
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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0). Норвежец вышел в этой игре в стартовом составе и оформил дубль. Теперь у него семь голов в трех матчах за дортмундцев.

«Я должен набирать форму. Я все еще не готов на 100%», – сказал Холанд.

  • Холанд забил семь голов, проведя на поле в общей сложности 136 минут.
  • На текущий момент голевым становится каждый удар форварда в створ.

Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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DeStar
1580647465
жестко, бавария заберет через год два вместо левы
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Павел Буре
1580650867
пусть МЮ локти кусает, д ол бае бы.
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