Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0). Норвежец вышел в этой игре в стартовом составе и оформил дубль. Теперь у него семь голов в трех матчах за дортмундцев.

«Я должен набирать форму. Я все еще не готов на 100%», – сказал Холанд.

Холанд забил семь голов, проведя на поле в общей сложности 136 минут.

На текущий момент голевым становится каждый удар форварда в створ.

Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей