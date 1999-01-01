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    Холанд, забивший 7 голов в 3 матчах: «Я должен набирать форму, я еще не готов на 100%»

    Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0). Норвежец вышел в этой игре в стартовом составе и оформил дубль. Теперь у него семь голов в трех матчах за дортмундцев.

    «Я должен набирать форму. Я все еще не готов на 100%», – сказал Холанд.

    • Холанд забил семь голов, проведя на поле в общей сложности 136 минут.
    • На текущий момент голевым становится каждый удар форварда в створ.

    Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1238

      Павел Буре 2 часа назад

      пусть МЮ локти кусает, д ол бае бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9266

      DeStar 3 часа назад

      жестко, бавария заберет через год два вместо левы

      2
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