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    Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0). В первых трех встречах в чемпионате Германии норвежец забил семь голов. Это рекорд.

    Холанд забил семь мячей, проведя на поле в общей сложности 136 минут. На текущий момент голевым становится каждый удар форварда в створ.

    • «Боруссия» купила Холанда у австрийского «Зальцбурга».
    • В прошлом году от форварда отказалась «Барселона».
    • «Боруссия» идет в Бундеслиге на третьем месте.

    Источник: твиттер OptaFranz

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2022

      Борат 25 минут назад

      Парень разошёлся! Удачи ему и без травм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6670

      mihail200606 2 часа назад

      Так и Месси с крист иной переплюнет..

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