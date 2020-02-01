Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0). В первых трех встречах в чемпионате Германии норвежец забил семь голов. Это рекорд.
Холанд забил семь мячей, проведя на поле в общей сложности 136 минут. На текущий момент голевым становится каждый удар форварда в створ.
- «Боруссия» купила Холанда у австрийского «Зальцбурга».
- В прошлом году от форварда отказалась «Барселона».
- «Боруссия» идет в Бундеслиге на третьем месте.
Источник: твиттер OptaFranz