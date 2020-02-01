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  • Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей

Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей

1 февраля 2020, 20:10
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 20-го тура Бундеслиги против «Униона» (5:0). В первых трех встречах в чемпионате Германии норвежец забил семь голов. Это рекорд.

Холанд забил семь мячей, проведя на поле в общей сложности 136 минут. На текущий момент голевым становится каждый удар форварда в створ.

  • «Боруссия» купила Холанда у австрийского «Зальцбурга».
  • В прошлом году от форварда отказалась «Барселона».
  • «Боруссия» идет в Бундеслиге на третьем месте.

Источник: твиттер OptaFranz
Германия. Бундеслига Норвегия. Элитсериен Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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mihail200606
1580577574
Так и Месси с крист иной переплюнет..
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_MATRIX_
1580591782
Молоток!
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