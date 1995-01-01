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    Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта»

    Инсайдер Сергей Егоров, бывший журналист «Спорт-Экспресса», раскрыл имя футболиста, которого в последнем интервью имел в виду генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Москвичи им интересовались, но он предпочел перейти в «Айнтрахт».

    «Опорник, который мог перейти в «Спартак», но не перешeл – Штефан Илсанкер, который 31 января сменил «Лейпциг» на «Айнтрахт». Это полузащитник сборной Австрии», – написал Егоров.

    • За «Лейпциг» австриец выступал в течение пяти лет.
    • Игрок трижды становился чемпионом Австрии.
    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2028

      Борат 39 минут назад

      не захотел он мараться о тарасовское свиное Г***О !
      позор рылам !
      стыдно за хряков !
      гы-гы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Alex Flash 42 минуты назад

      Егорка пзд-т. Парнише почти 30-к

      1
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      Рейтинг: +1957

      alarm 1 час назад

      спас карьеру, поздравляем!

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