Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта»

Инсайдер Сергей Егоров, бывший журналист «Спорт-Экспресса», раскрыл имя футболиста, которого в последнем интервью имел в виду генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Москвичи им интересовались, но он предпочел перейти в «Айнтрахт».

«Опорник, который мог перейти в «Спартак», но не перешeл – Штефан Илсанкер, который 31 января сменил «Лейпциг» на «Айнтрахт». Это полузащитник сборной Австрии», – написал Егоров.