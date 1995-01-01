Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта»

не захотел он мараться о тарасовское свиное Г***О !
позор рылам !
стыдно за хряков !
гы-гы
Инсайдер Сергей Егоров, бывший журналист «Спорт-Экспресса», раскрыл имя футболиста, которого в последнем интервью имел в виду генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Москвичи им интересовались, но он предпочел перейти в «Айнтрахт».
«Опорник, который мог перейти в «Спартак», но не перешeл – Штефан Илсанкер, который 31 января сменил «Лейпциг» на «Айнтрахт». Это полузащитник сборной Австрии», – написал Егоров.
- За «Лейпциг» австриец выступал в течение пяти лет.
- Игрок трижды становился чемпионом Австрии.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.