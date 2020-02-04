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  • Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта»

Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта»

4 февраля 2020, 15:17
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Инсайдер Сергей Егоров, бывший журналист «Спорт-Экспресса», раскрыл имя футболиста, которого в последнем интервью имел в виду генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Москвичи им интересовались, но он предпочел перейти в «Айнтрахт».

«Опорник, который мог перейти в «Спартак», но не перешeл – Штефан Илсанкер, который 31 января сменил «Лейпциг» на «Айнтрахт». Это полузащитник сборной Австрии», – написал Егоров.

  • За «Лейпциг» австриец выступал в течение пяти лет.
  • Игрок трижды становился чемпионом Австрии.
  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Айнтрахт Илсанкер Штефан Цорн Томас
Комментарии (4)
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Alex Flash
1580823398
Егорка пзд-т. Парнише почти 30-к
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vka1970
1580836995
Не перешёл, так не перешёл.Можно подумать другим отказа нет. Это жизнь.Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
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