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    Сигурдссон: «Российский футбол намного агрессивнее и закрытее, чем исландский»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об особенностях игры в чемпионате России.

    – Раньше Гончаренко часто беседовал с вами индивидуально. О чем?

    – Он очень хороший человек и сильный психолог. В умении общаться индивидуально с футболистами ему нет равных среди тех, кого я знаю. Тренер хочет, чтобы я полностью реализовал свой потенциал, выжал из себя все, до последней капли, на благо команды. Гончаренко здорово мне помогает, развивает меня, и я очень благодарен ему за это.

    – Вы производите впечатление очень правильного, интеллигентного парня. В игре это не мешает?

    – Иногда, может быть, так и есть. Я всегда стараюсь максимально качественно играть на команду, но, конечно, мне есть в чем прибавлять.

    – Иностранцы зачастую характеризуют российский чемпионат как очень жесткий и закрытый. В Исландии проще?

    – Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики.

    • Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6563

      FanatSerj 22 минуты назад

      Чем богаты тому и рады )) Просто футболист соперника крупнее мяча и с ним проще "работать", а по мячу ещё попасть надо, он ещё и гадина вечно куда то укатывается )))

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      Рейтинг: +1973

      Давид59 44 минуты назад

      Тут ты прав. В отсутствие техники на первый план выходит физическая готовность. Вот мы и имеем в РПЛ часто вместо футбола беготню

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      Рейтинг: +700

      УхоГорлоНос 44 минуты назад

      Омг, что за редактор у вас, нет такого слова "закрытее". Но есть сравнительная форма "более закрытый"

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      Рейтинг: +1973

      Давид59 > УхоГорлоНос 41 минуту назад

      Ха! ЛОР- врач,тут ты прав. Не может одна дверь быть закрытой, а другая ещё закрытее

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