Сигурдссон: «Российский футбол намного агрессивнее и закрытее, чем исландский»

Чем богаты тому и рады )) Просто футболист соперника крупнее мяча и с ним проще "работать", а по мячу ещё попасть надо, он ещё и гадина вечно куда то укатывается )))
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об особенностях игры в чемпионате России.
– Раньше Гончаренко часто беседовал с вами индивидуально. О чем?
– Он очень хороший человек и сильный психолог. В умении общаться индивидуально с футболистами ему нет равных среди тех, кого я знаю. Тренер хочет, чтобы я полностью реализовал свой потенциал, выжал из себя все, до последней капли, на благо команды. Гончаренко здорово мне помогает, развивает меня, и я очень благодарен ему за это.
– Вы производите впечатление очень правильного, интеллигентного парня. В игре это не мешает?
– Иногда, может быть, так и есть. Я всегда стараюсь максимально качественно играть на команду, но, конечно, мне есть в чем прибавлять.
– Иностранцы зачастую характеризуют российский чемпионат как очень жесткий и закрытый. В Исландии проще?
– Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики.
- Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года.