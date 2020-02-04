Сигурдссон: «Российский футбол намного агрессивнее и закрытее, чем исландский»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об особенностях игры в чемпионате России.

– Раньше Гончаренко часто беседовал с вами индивидуально. О чем?

– Он очень хороший человек и сильный психолог. В умении общаться индивидуально с футболистами ему нет равных среди тех, кого я знаю. Тренер хочет, чтобы я полностью реализовал свой потенциал, выжал из себя все, до последней капли, на благо команды. Гончаренко здорово мне помогает, развивает меня, и я очень благодарен ему за это.

– Вы производите впечатление очень правильного, интеллигентного парня. В игре это не мешает?

– Иногда, может быть, так и есть. Я всегда стараюсь максимально качественно играть на команду, но, конечно, мне есть в чем прибавлять.

– Иностранцы зачастую характеризуют российский чемпионат как очень жесткий и закрытый. В Исландии проще?

– Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики.