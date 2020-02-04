Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сигурдссон: «Российский футбол намного агрессивнее и закрытее, чем исландский»

Сигурдссон: «Российский футбол намного агрессивнее и закрытее, чем исландский»

4 февраля 2020, 10:12
4

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об особенностях игры в чемпионате России.

– Раньше Гончаренко часто беседовал с вами индивидуально. О чем?

– Он очень хороший человек и сильный психолог. В умении общаться индивидуально с футболистами ему нет равных среди тех, кого я знаю. Тренер хочет, чтобы я полностью реализовал свой потенциал, выжал из себя все, до последней капли, на благо команды. Гончаренко здорово мне помогает, развивает меня, и я очень благодарен ему за это.

– Вы производите впечатление очень правильного, интеллигентного парня. В игре это не мешает?

– Иногда, может быть, так и есть. Я всегда стараюсь максимально качественно играть на команду, но, конечно, мне есть в чем прибавлять.

– Иностранцы зачастую характеризуют российский чемпионат как очень жесткий и закрытый. В Исландии проще?

– Российский чемпионат намного более агрессивный и закрытый, чем исландский. Очень много борьбы, столкновений, физики.

  • Сигурдссон выступает за ЦСКА с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сигурдссон Арнор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
УхоГорлоНос
1580801864
Омг, что за редактор у вас, нет такого слова "закрытее". Но есть сравнительная форма "более закрытый"
Ответить
Давид59
1580801890
Тут ты прав. В отсутствие техники на первый план выходит физическая готовность. Вот мы и имеем в РПЛ часто вместо футбола беготню
Ответить
FanatSerj
1580803225
Чем богаты тому и рады )) Просто футболист соперника крупнее мяча и с ним проще "работать", а по мячу ещё попасть надо, он ещё и гадина вечно куда то укатывается )))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+