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  • Слуцкий: «Уремович и Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ»

Слуцкий: «Уремович и Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ»

3 февраля 2020, 20:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют новичка команды Пабло Сантоса.

  • Казанский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.
  • Бразилец сегодня полностью отыграл товарищеский матч с «Оденсе».

«Он показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова «защищаться». Думаю, Уремович – Сантос будет самая быстрая пара центральных защитников в РПЛ.

Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники... Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение – у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки – то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться», – сказал Слуцкий.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Сантос Пабло Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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paracetamol
1580754327
Скорость цз - не самое важное какчество.
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