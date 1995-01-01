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    Слуцкий: «Уремович и Сантос будут самой быстрой парой центральных защитников в РПЛ»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют новичка команды Пабло Сантоса.

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    «Он показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова «защищаться». Думаю, Уремович – Сантос будет самая быстрая пара центральных защитников в РПЛ.

    Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники... Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение – у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки – то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться», – сказал Слуцкий.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4894

      paracetamol 1 час назад

      Скорость цз - не самое важное какчество.

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