«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

Вид у Пабло просто устрашающий.
Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине». Россияне арендовали 27-летнего бразильца до окончания текущего сезона с правом выкупа.
«Рубин» сейчас тренируется в турецком Белеке в рамках второго зимнего сбора. 1 марта в первом весеннем матче РПЛ казанцы сыграют с «Тамбовом».
- Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине».
- Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
- Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
January 30, 2020