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    «Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

    Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине». Россияне арендовали 27-летнего бразильца до окончания текущего сезона с правом выкупа.

    «Рубин» сейчас тренируется в турецком Белеке в рамках второго зимнего сбора. 1 марта в первом весеннем матче РПЛ казанцы сыграют с «Тамбовом».

    • Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине».
    • Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
    • Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    30.01.2020 22:59
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