«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине». Россияне арендовали 27-летнего бразильца до окончания текущего сезона с правом выкупа.

«Рубин» сейчас тренируется в турецком Белеке в рамках второго зимнего сбора. 1 марта в первом весеннем матче РПЛ казанцы сыграют с «Тамбовом».