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«Рубин» арендовал защитника «Браги» Сантоса

30 января 2020, 22:59
5

Как и ожидалось, центральный защитник португальской «Браги» Пабло Сантос продолжит карьеру в «Рубине». Россияне арендовали 27-летнего бразильца до окончания текущего сезона с правом выкупа.

«Рубин» сейчас тренируется в турецком Белеке в рамках второго зимнего сбора. 1 марта в первом весеннем матче РПЛ казанцы сыграют с «Тамбовом».

  • Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине».
  • Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
  • Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

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Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Рубин Брага Сантос Пабло
Комментарии (5)
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Рубинище
1580416055
Добро пожаловать в Казань.
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DOCTOR PENALTY
1580418531
Вид у Пабло просто устрашающий.
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skontorov
1580422056
Перестаньте терзать себя насчет лишнего веса, просто попробуйте этот уникальный способ и ваша жизнь уже не будет прежней Как сбросить 9 кг. за 1 неделю? Скажете нереально?! Я сумел, без диет и прочей ерунды добиться того веса о котором мечтала! Вот моя история! - http://2qu.ru/menns Не медли со своим здоровьем.
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Bivaliy67
1580454832
Правильно, у каждого клуба должен быть свой Сантос!
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mazar7777
1580498771
Как наркобарон)
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