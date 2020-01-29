«Рубин» близок к подписанию защитника «Браги» Сантоса

Новым футболистом «Рубина» должен стать центральный защитник «Браги» Пабло Сантос. Есть вероятность, что бразилец пополнит россиян уже на текущем сборе в турецком Белеке, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Телеграм-канал «Инсайдлар» (спортивные новости Татарстана, более 5,9 тысячи подписчиков) подтверждает, что контракт с Сантосом будет подписан в ближайшие дни.
- Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине».
- Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
- Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова