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«Рубин» близок к подписанию защитника «Браги» Сантоса

29 января 2020, 23:36
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Новым футболистом «Рубина» должен стать центральный защитник «Браги» Пабло Сантос. Есть вероятность, что бразилец пополнит россиян уже на текущем сборе в турецком Белеке, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Телеграм-канал «Инсайдлар» (спортивные новости Татарстана, более 5,9 тысячи подписчиков) подтверждает, что контракт с Сантосом будет подписан в ближайшие дни.

  • Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине».
  • Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
  • Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Рубин Брага Сантос Пабло
Комментарии (2)
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Рубинище
1580331459
6й центральный защитник. Похоже Леонид в Голландии соскучился по автобусам.
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