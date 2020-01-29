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    «Рубин» близок к подписанию защитника «Браги» Сантоса

    Новым футболистом «Рубина» должен стать центральный защитник «Браги» Пабло Сантос. Есть вероятность, что бразилец пополнит россиян уже на текущем сборе в турецком Белеке, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Телеграм-канал «Инсайдлар» (спортивные новости Татарстана, более 5,9 тысячи подписчиков) подтверждает, что контракт с Сантосом будет подписан в ближайшие дни.

    • Сантос станет шестым центральным защитником в «Рубине».
    • Цена 27-летнего бразильца на рынке – 3,5 миллиона евро.
    • Казанцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    29.01.2020 23:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3590

      Рубинище 1 час назад

      6й центральный защитник. Похоже Леонид в Голландии соскучился по автобусам.

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