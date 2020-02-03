Шюррле выбыл на пять-десять дней из-за травмы стопы

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о травме вингера Андре Шюррле.

«Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займет около пяти-десяти дней, скорее всего на турнире Кубок «Париматч» Премьер он уже не сыграет», – сказал Лисин.