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    Шюррле выбыл на пять-десять дней из-за травмы стопы

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о травме вингера Андре Шюррле.

    «Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займет около пяти-десяти дней, скорее всего на турнире Кубок «Париматч» Премьер он уже не сыграет», – сказал Лисин.

    • Немец получил повреждение в первом тайме матча с «Ростовом».
    • «Спартаку» еще предстоит сыграть на Кубке «Париматч» Премьер с «Локомотивом» (5 февраля) и «Партизаном» (8 февраля).
    • 29-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.02.2020 19:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2020, 16:47

      Не такой уж большой срок. Главное что бы игру своего уровня показывал. Здоровья!

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 4 февраля 2020, 17:24

      Да не будет он уже игру высокого уровня показывать: в России с её непредсказуемостью и ещё чем (может быть, бабла уже заработал достаточно - хочется ближе к югам) ему разонравилось.
      "Косить" явно начал.
      Причём, эдак, демонстративно (ушиб на ушибе и ушибом погоняет - рентгеном не определишь).

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 4 февраля 2020, 21:31

      Начало карьеры в Спартаке было хорошим. А вот травмы могут помешать в игре любому футболисту. Все определится в последующих играх. Тренеру будет видней ,способен ли Шюррле помочь команде и если нет, то стоит ли его держать в Спартаке.

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      Рейтинг: +1847

      mahan 4 февраля 2020, 09:02

      Что-то сдулся Шюррле, к большому сожалению.

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      Рейтинг: +2919

      Play 3 февраля 2020, 22:00

      Сдайте его обратно как бракованного, пусть Санчо пришлют взамен хоть на пол года.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 3 февраля 2020, 19:47

      Мальчик хочет в Тамбов, тьфу, в Берлин.
      Дайте ему возможность уехать ДО начала весеннего отрезка.
      Похоже, что уже психологически не готов жить и работать в России.

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