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Шюррле выбыл на пять-десять дней из-за травмы стопы

3 февраля 2020, 19:34
13

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о травме вингера Андре Шюррле.

«Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займет около пяти-десяти дней, скорее всего на турнире Кубок «Париматч» Премьер он уже не сыграет», – сказал Лисин.

  • Немец получил повреждение в первом тайме матча с «Ростовом».
  • «Спартаку» еще предстоит сыграть на Кубке «Париматч» Премьер с «Локомотивом» (5 февраля) и «Партизаном» (8 февраля).
  • 29-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре
Комментарии (13)
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derrik2000
1580748442
Мальчик хочет в Тамбов, тьфу, в Берлин. Дайте ему возможность уехать ДО начала весеннего отрезка. Похоже, что уже психологически не готов жить и работать в России.
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1580756459
Сдайте его обратно как бракованного, пусть Санчо пришлют взамен хоть на пол года.
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mahan
1580796145
Что-то сдулся Шюррле, к большому сожалению.
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zigbert
1580824064
Не такой уж большой срок. Главное что бы игру своего уровня показывал. Здоровья!
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