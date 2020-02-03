Шюррле выбыл на пять-десять дней из-за травмы стопы

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о травме вингера Андре Шюррле.
«Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займет около пяти-десяти дней, скорее всего на турнире Кубок «Париматч» Премьер он уже не сыграет», – сказал Лисин.
- Немец получил повреждение в первом тайме матча с «Ростовом».
- «Спартаку» еще предстоит сыграть на Кубке «Париматч» Премьер с «Локомотивом» (5 февраля) и «Партизаном» (8 февраля).
- 29-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.
Источник: «Матч ТВ»