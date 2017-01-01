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    Адриано – о Кононове: «Спартак» пришел бы к атакующему футболу, если бы нас оставили. Руководство ошиблось. Можно было дать время, а не всех отдавать»

    Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано считает, что руководство москвичей допустило ошибку, отпустив прошлым летом нескольких футболистов и уволив осенью главного тренера Олега Кононова.

    «Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушeл, но почти вся команда.

    Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало.

    Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещe время, а не всех отдавать», – считает бразилец.

    • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
    • В составе команды игрок становился чемпионом России.
    • «Спартак» в РПЛ сейчас идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1709

      giluxa1963 3 минуты назад

      это философия спартака все говно

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    • ...
      Рейтинг: +3530

      sssrspartak 7 минут назад

      луис!ты не прав!с такой игрой на вас смотреть без спиртного ну просто нельзя было!ты уж извини!

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