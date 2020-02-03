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  • Адриано – о Кононове: «Спартак» пришел бы к атакующему футболу, если бы нас оставили. Руководство ошиблось. Можно было дать время, а не всех отдавать»

Адриано – о Кононове: «Спартак» пришел бы к атакующему футболу, если бы нас оставили. Руководство ошиблось. Можно было дать время, а не всех отдавать»

3 февраля 2020, 13:18
11

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано считает, что руководство москвичей допустило ошибку, отпустив прошлым летом нескольких футболистов и уволив осенью главного тренера Олега Кононова.

«Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушeл, но почти вся команда.

Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало.

Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещe время, а не всех отдавать», – считает бразилец.

  • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
  • В составе команды игрок становился чемпионом России.
  • «Спартак» в РПЛ сейчас идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Палмейрас Адриано Луис
Комментарии (11)
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giluxa1963
1580727289
это философия спартака все говно
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Давид59
1580727696
Фернандо и Промеса - да. А от тебя, дружище Адриано толку не было никакого
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Ruryu
1580729628
Что ж,не приходили? Или вы,хотели ползком придти? С твоим опытом,можно было и недопускать отставок ..
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алдан2014
1580734102
А играть вы не пробовали лучше дорогой Андриано?
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моэм
1580734519
В России , первое чем озабочено новое руководство - это побольше урвать , т.е. продать побольше потом столько же купить и хорошенько нагреть руки на этих трансферах , пока не пнули …. и только потом начинают работать … Когда пришёл немец , я думал он начнет сразу работать (Федун небось тоже на это надеялся ) ,но когда он продал Фернандо и Зе Луиша я понял что ошибся , что Цорн такой же рвач как наши...быстро "обрусел" своего (Тедеско) подтянул , чтоб сподручнее было тырить нефтедоллары Федуна...вывод?...чехарда закончится , как уйдёт Федун...денег будет меньше , но хотя бы игра в чехарду закончится...возможно тогда мы увидим среди лидеров народной команде поменьше рубероидов и побольше бледнолицых.
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vka1970
1580739829
Извини Луис, но в последних матчах ты не впечатлял.Игра строилась на Промесе, Фернандо и Джикия в обороне шуршал.Всё.
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vanechka.chernov
1580742284
Хватит дрoчить, пора драть дeвок! Открoю сeкрет: есть сайт на котором тусуются все ********** тeлки, это пoлностью анонимно и бeсплатнo, без кидалово, все дeвки рeальные и фото прoвeренные, сам лично не первую уже снимаю там, вот сайт]]]]]]---- https://nnna.ru/xlove
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Hektor 84
1580813682
А чего же при каррере не играли. Или Каррера виноват что тебя в решающей игре в квалификации Паоком удалили? Вас распродали не зря. При Измайлове и Родионове вы там делали делишки.
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zigbert
1580825027
При всем уважении к тебе Луис ты не показывал игру чемпионского года.
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