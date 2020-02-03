Адриано – о Кононове: «Спартак» пришел бы к атакующему футболу, если бы нас оставили. Руководство ошиблось. Можно было дать время, а не всех отдавать»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано считает, что руководство москвичей допустило ошибку, отпустив прошлым летом нескольких футболистов и уволив осенью главного тренера Олега Кононова.

«Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушeл, но почти вся команда.

Что касается Кононова, он не был мягким. Он работал в тульском «Арсенале» и всегда действовал в такой манере. В матчах, которые мы видели, он никогда не орал, но добивался успеха. Всегда нормально разговаривал и в «Спартаке» продолжил философию, которая у него была раньше. Меня лично это устраивало.

Конечно, мы бы пришли к атакующему футболу, если бы нас оставили. Я так думаю, мы бы смогли играть. Конечно, руководство ошиблось. Можно было дать ещe время, а не всех отдавать», – считает бразилец.