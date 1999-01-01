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    Серия А. «Милан» не смог обыграть «Верону», дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над СПАЛом, Кришито забил «Аталанте»

    Завершились три матча 22-го тура чемпионата Италии.

    «Милан» дома сыграл вничью с «Вероной» – 1:1.

    «Лацио» благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Чиро Иммобиле победил СПАЛ.

    А гол Доменико Кришито с пенальти не помог «Дженоа» выиграть у «Аталанты».

    Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

    Милан – Верона – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фараони, 13; 1:1 – Чалханоглу, 29.

    Лацио – СПАЛ – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 3; 2:0 – Кайседо, 16; 3:0 – Иммобиле, 29; 4:0 – Кайседо, 38; 5:0 – Адеканье, 58; 5:1 – Миссироли, 65.

    Аталанта – Дженоа – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Толой, 13; 1:1 – Кришито, 19; 1:2 – Санабрия, 33; 2:2 – Иличич, 35.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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