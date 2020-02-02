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  • Серия А. «Милан» не смог обыграть «Верону», дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над СПАЛом, Кришито забил «Аталанте»

Серия А. «Милан» не смог обыграть «Верону», дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над СПАЛом, Кришито забил «Аталанте»

2 февраля 2020, 18:59

Завершились три матча 22-го тура чемпионата Италии.

«Милан» дома сыграл вничью с «Вероной» – 1:1.

«Лацио» благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Чиро Иммобиле победил СПАЛ.

А гол Доменико Кришито с пенальти не помог «Дженоа» выиграть у «Аталанты».

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Милан – Верона – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Фараони, 13; 1:1 – Чалханоглу, 29.

Лацио – СПАЛ – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 3; 2:0 – Кайседо, 16; 3:0 – Иммобиле, 29; 4:0 – Кайседо, 38; 5:0 – Адеканье, 58; 5:1 – Миссироли, 65.

Аталанта – Дженоа – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Толой, 13; 1:1 – Кришито, 19; 1:2 – Санабрия, 33; 2:2 – Иличич, 35.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Лацио Верона СПАЛ Аталанта Дженоа
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