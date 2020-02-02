Серия А. «Милан» не смог обыграть «Верону», дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над СПАЛом, Кришито забил «Аталанте»

Завершились три матча 22-го тура чемпионата Италии.
«Милан» дома сыграл вничью с «Вероной» – 1:1.
«Лацио» благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата Чиро Иммобиле победил СПАЛ.
А гол Доменико Кришито с пенальти не помог «Дженоа» выиграть у «Аталанты».
Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур
Голы: 0:1 – Фараони, 13; 1:1 – Чалханоглу, 29.
Голы: 1:0 – Иммобиле, 3; 2:0 – Кайседо, 16; 3:0 – Иммобиле, 29; 4:0 – Кайседо, 38; 5:0 – Адеканье, 58; 5:1 – Миссироли, 65.
Голы: 1:0 – Толой, 13; 1:1 – Кришито, 19; 1:2 – Санабрия, 33; 2:2 – Иличич, 35.
Источник: «Бомбардир»