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    Гинер – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов: «Шувалов не бросает слов на ветер»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал заявление Игоря Шувалова. Глава ВЭБ ранее сообщил, что хочет сделать из армейцев суперклуб, который выиграет Лигу чемпионов.

    «За последний год в ЦСКА произошли серьезные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе.

    Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы изучаем топ-клубы Европы. Шувалов не бросает слов на ветер», — сказал Гинер в эфире «Матч Премьер».

    • В декабре ВЭБ договорился о получении более 75% акций ЦСКА
    • Гинер остался на посту президента.
    • Команда на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

    Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

    Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +893

      Hektor 84 32 секунды назад

      Помнится был у бзенита больной на голову президент. Кричал что бзенит лигу чемпионов выиграет, а сборная России на домашнем чемпионате мира золото выиграет. Фурсенко, он потом президентом Рфс был назначен. Больной ***

      0
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      Рейтинг: +19

      Евген105 5 минут назад

      Шувалов?как раз трепло редкостное, не хуже Чубайса

      0
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      Рейтинг: +1261

      gor77 1 час назад

      Это полная цитата:
      «За последний год в ЦСКА произошли серьёзные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе. Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы идём к этому уже давно. Движемся, изучаем топ-клубы Европы. Игорь Иванович Шувалов за всю историю, что я его знаю, пустых слов никогда не бросает на ветер. Если говорит, то говорит вещи, которые обдумал и знает. Мы двигались давно. Сейчас будет легче прийти к этому», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

      3
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      Рейтинг: +278

      De_Frenki 1 час назад

      писдеть не мешки ворочать...

      1
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      Рейтинг: +19664

      афоня72 1 час назад

      Твои слова, да богу б в уши..

      0
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      Рейтинг: +836

      FENIX-SL 1 час назад

      ..ведь он знает что мусор нужно донести до помойки

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      Рейтинг: +858

      ruded 1 час назад

      чет вспомнилась притча о "Ходже и говорящем осле"..

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      Рейтинг: +1786

      river31 2 часа назад

      О, теперь посыпется -- "Шувалов всех купил!")))) Гинер не подходит уже.))))

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