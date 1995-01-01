Гинер – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов: «Шувалов не бросает слов на ветер»

Помнится был у бзенита больной на голову президент. Кричал что бзенит лигу чемпионов выиграет, а сборная России на домашнем чемпионате мира золото выиграет. Фурсенко, он потом президентом Рфс был назначен. Больной ***
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал заявление Игоря Шувалова. Глава ВЭБ ранее сообщил, что хочет сделать из армейцев суперклуб, который выиграет Лигу чемпионов.
«За последний год в ЦСКА произошли серьезные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе.
Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы изучаем топ-клубы Европы. Шувалов не бросает слов на ветер», — сказал Гинер в эфире «Матч Премьер».
- В декабре ВЭБ договорился о получении более 75% акций ЦСКА
- Гинер остался на посту президента.
- Команда на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.
Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»
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