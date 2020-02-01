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  • Гинер – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов: «Шувалов не бросает слов на ветер»

Гинер – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов: «Шувалов не бросает слов на ветер»

1 февраля 2020, 17:44
14

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал заявление Игоря Шувалова. Глава ВЭБ ранее сообщил, что хочет сделать из армейцев суперклуб, который выиграет Лигу чемпионов.

«За последний год в ЦСКА произошли серьезные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе.

Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы изучаем топ-клубы Европы. Шувалов не бросает слов на ветер», — сказал Гинер в эфире «Матч Премьер».

  • В декабре ВЭБ договорился о получении более 75% акций ЦСКА
  • Гинер остался на посту президента.
  • Команда на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Глава ВЭБ Шувалов: «Работаем с Гинером над тем, как сделать из ЦСКА суперклуб»

Все, что нужно знать о покупке ЦСКА госбанком ВЭБ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (14)
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river31
1580568488
О, теперь посыпется -- "Шувалов всех купил!")))) Гинер не подходит уже.))))
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ruded
1580569691
чет вспомнилась притча о "Ходже и говорящем осле"..
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De_Frenki
1580571824
писдеть не мешки ворочать...
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gor77
1580572183
Это полная цитата: «За последний год в ЦСКА произошли серьёзные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе. Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы идём к этому уже давно. Движемся, изучаем топ-клубы Европы. Игорь Иванович Шувалов за всю историю, что я его знаю, пустых слов никогда не бросает на ветер. Если говорит, то говорит вещи, которые обдумал и знает. Мы двигались давно. Сейчас будет легче прийти к этому», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
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Евген105
1580576289
Шувалов?как раз трепло редкостное, не хуже Чубайса
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Hektor 84
1580576571
Помнится был у бзенита больной на голову президент. Кричал что бзенит лигу чемпионов выиграет, а сборная России на домашнем чемпионате мира золото выиграет. Фурсенко, он потом президентом Рфс был назначен. Больной ***
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JTherry
1580581646
Гинер тонко потроллил главу ВЭБ.РФ Шувалова)))
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Axe111
1580589443
Какая лига чемпионов Господи!!!! Сначала В ФУТБОЛ НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ!!!!!!!!!!!
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Valeron2790
1580592605
Если Шувалов думает, что сделать суперклуб в России просто и возможно, так же легко, как п.и.з.д.и.т.ь и пилить гос. деньги, то очень сильно ошибается.
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sergey610
1582017122
Тяжёлый случай.
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