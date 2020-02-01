Гинер – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов: «Шувалов не бросает слов на ветер»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал заявление Игоря Шувалова. Глава ВЭБ ранее сообщил, что хочет сделать из армейцев суперклуб, который выиграет Лигу чемпионов.

«За последний год в ЦСКА произошли серьезные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе.

Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы изучаем топ-клубы Европы. Шувалов не бросает слов на ветер», — сказал Гинер в эфире «Матч Премьер».

В декабре ВЭБ договорился о получении более 75% акций ЦСКА

Гинер остался на посту президента.

Команда на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

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