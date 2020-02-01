Модрич, Иско, Бензема и Мората – в стартовых составах «Реала» и «Атлетико» на дерби

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на очный матч 22-го тура испанской Примеры.
«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско, Кроос, Вальверде, Бензема.
«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло, Томас, Корреа, Мората.
- Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».
Источник: Официальный твиттер «Реала»