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    Модрич, Иско, Бензема и Мората – в стартовых составах «Реала» и «Атлетико» на дерби

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на очный матч 22-го тура испанской Примеры.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско, Кроос, Вальверде, Бензема.

    «Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло, Томас, Корреа, Мората.

    • Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
    • Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1641

      koli4ka 14 минут назад

      если "матрасники" сегодня не остановят Реал,"сливочные" серьёзно "чухнут" в отрыв...

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