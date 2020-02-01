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  • Модрич, Иско, Бензема и Мората – в стартовых составах «Реала» и «Атлетико» на дерби

Модрич, Иско, Бензема и Мората – в стартовых составах «Реала» и «Атлетико» на дерби

1 февраля 2020, 16:58
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Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на очный матч 22-го тура испанской Примеры.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Иско, Кроос, Вальверде, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Врсалько, Савич, Сауль, Льоренте, Витоло, Томас, Корреа, Мората.

  • Мадридское дерби пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
  • Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико».

Источник: Официальный твиттер «Реала»
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (1)
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koli4ka
1580566644
если "матрасники" сегодня не остановят Реал,"сливочные" серьёзно "чухнут" в отрыв...
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