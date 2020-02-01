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Журналист Егоров: у «Сельты» нет опции выкупа Смолова

1 февраля 2020, 14:14
5

Бывший журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров утверждает, что в арендном соглашении между «Локомотивом» и «Сельтой» не прописана опция выкупа форварда Федора Смолова.

«Важно по Смолову. Нет опции выкупа у «Сельты». Но логично, если в апреле-мае возможны активации по переговорам по полноценному трансферу», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

При этом издание AS сообщает, что галисийский клуб сможет выкупить россиянина за 10 миллионов евро.

  • «Сельта» арендовала 29-летнего нападающего до конца нынешнего сезона.
  • Смолов получил 9-й игровой номер.
  • Его дебют за новый клуб может состояться уже сегодня в гостевом матче Примеры против «Валенсии».

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (5)
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evgevg13
1580557716
Как то ни холодно, ни жарко: есть опция, нет опции. Не думаю, что об этом страна распереживалась.
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American-Patriot
1580563239
Это его последний клуб, потом - свободный агент, "Ахмат", "Актобе"...
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portero
1580582469
и что так поздно они играют, Смолова я бы точно посмотрел, но нет гарантии что будет играть больше 10 минут.
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