Журналист Егоров: у «Сельты» нет опции выкупа Смолова

Бывший журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров утверждает, что в арендном соглашении между «Локомотивом» и «Сельтой» не прописана опция выкупа форварда Федора Смолова.
«Важно по Смолову. Нет опции выкупа у «Сельты». Но логично, если в апреле-мае возможны активации по переговорам по полноценному трансферу», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
При этом издание AS сообщает, что галисийский клуб сможет выкупить россиянина за 10 миллионов евро.
- «Сельта» арендовала 29-летнего нападающего до конца нынешнего сезона.
- Смолов получил 9-й игровой номер.
- Его дебют за новый клуб может состояться уже сегодня в гостевом матче Примеры против «Валенсии».
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова