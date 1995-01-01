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    Журналист Егоров: у «Сельты» нет опции выкупа Смолова

    Бывший журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров утверждает, что в арендном соглашении между «Локомотивом» и «Сельтой» не прописана опция выкупа форварда Федора Смолова.

    «Важно по Смолову. Нет опции выкупа у «Сельты». Но логично, если в апреле-мае возможны активации по переговорам по полноценному трансферу», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    При этом издание AS сообщает, что галисийский клуб сможет выкупить россиянина за 10 миллионов евро.

    • «Сельта» арендовала 29-летнего нападающего до конца нынешнего сезона.
    • Смолов получил 9-й игровой номер.
    • Его дебют за новый клуб может состояться уже сегодня в гостевом матче Примеры против «Валенсии».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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