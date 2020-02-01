Журналист Егоров: у «Сельты» нет опции выкупа Смолова

Бывший журналист «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров утверждает, что в арендном соглашении между «Локомотивом» и «Сельтой» не прописана опция выкупа форварда Федора Смолова.

«Важно по Смолову. Нет опции выкупа у «Сельты». Но логично, если в апреле-мае возможны активации по переговорам по полноценному трансферу», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

При этом издание AS сообщает, что галисийский клуб сможет выкупить россиянина за 10 миллионов евро.