Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

Удачи, Федя.
Новичок «Сельты» Федор Смолов может дебютировать за галисийскую команду уже завтра.
Тренерский штаб включил 29-летнего россиянина в заявку на гостевой матч 22-го тура Примеры против «Валенсии».
- Испанский клуб арендовал Смолова у «Локомотива» до конца сезона с опцией выкупа.
- Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
- Матч «Валенсия» – «Сельта» состоится в субботу, 1 февраля, в 23:00 по московскому времени.
20 celestes viaxan a Valencia, incluído o recén chegado @smolovfedor_90. Afouteza, corazón e a pola vitoria! #ValenciaCelta #XuntosSomosMáisFortes— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020