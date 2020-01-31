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    Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

    Новичок «Сельты» Федор Смолов может дебютировать за галисийскую команду уже завтра.

    Тренерский штаб включил 29-летнего россиянина в заявку на гостевой матч 22-го тура Примеры против «Валенсии».

    • Испанский клуб арендовал Смолова у «Локомотива» до конца сезона с опцией выкупа.
    • Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
    • Матч «Валенсия» – «Сельта» состоится в субботу, 1 февраля, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Сельты»

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3984

      Добрый Бобер 9 минут назад

      Удачи, Федя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +190

      Proker 19 минут назад

      Федос не в коем случае не рискуй пенальти бить, если что,а то того....(!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +314

      Ceнит > Proker 18 минут назад

      Ты же понимаешь что это уже не актуально? И такое высирать это супер тупо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2442

      Черкизовский Кот 21 минуту назад

      Смолов и Черышев друг против друга. Как в старые-добрые времена в испанской Примере Холхов против Карпина и Мостового.

      0
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      Рейтинг: +37033

      portero 24 минуты назад

      на замену в концовке должны выпустить.

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