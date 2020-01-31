Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

Новичок «Сельты» Федор Смолов может дебютировать за галисийскую команду уже завтра.

Тренерский штаб включил 29-летнего россиянина в заявку на гостевой матч 22-го тура Примеры против «Валенсии».

Испанский клуб арендовал Смолова у «Локомотива» до конца сезона с опцией выкупа.

Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.

Матч «Валенсия» – «Сельта» состоится в субботу, 1 февраля, в 23:00 по московскому времени.