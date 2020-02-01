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  • Семин: «У Смолова было желание попробовать себя за границей, препятствовать его отъезду никто не стал»

Семин: «У Смолова было желание попробовать себя за границей, препятствовать его отъезду никто не стал»

1 февраля 2020, 12:37
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

  • Испанский клуб арендовал форварда до конца нынешнего сезона.
  • У галисийцев будет право выкупа 29-летнего россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
  • Смолов получил в новой команде 9-й игровой номер.

«У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал», – сказал Семин.

Семин – о поиске форварда: «Вырастим в своем коллективе»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (2)
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Фан666
1580554545
Через полгода вернётся на всегда
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dmitrinho-SurguT
1580555901
Теперь до мая месяца у него жёлтый линк с Месси в фифе будет)
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