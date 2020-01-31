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    Семин: «У Смолова было желание попробовать себя за границей, препятствовать его отъезду никто не стал»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

    • Испанский клуб арендовал форварда до конца нынешнего сезона.
    • У галисийцев будет право выкупа 29-летнего россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.
    • Смолов получил в новой команде 9-й игровой номер.

    «У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал», – сказал Семин.

    Семин – о поиске форварда: «Вырастим в своем коллективе»

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +93

      dmitrinho-SurguT 24 минуты назад

      Теперь до мая месяца у него жёлтый линк с Месси в фифе будет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1763

      Фан666 46 минут назад

      Через полгода вернётся на всегда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8248

      parevg > Фан666 37 минут назад

      Как знать...
      Когда Булыкин уезжал, я думал, лавку протирать, а он - заиграл.
      Билялетдинов наоборот, загубил карьеру в британии.

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