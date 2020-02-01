Семин: «У Смолова было желание попробовать себя за границей, препятствовать его отъезду никто не стал»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход нападающего Федора Смолова в «Сельту».

Испанский клуб арендовал форварда до конца нынешнего сезона.

У галисийцев будет право выкупа 29-летнего россиянина, предположительно, за 10 миллионов евро.

Смолов получил в новой команде 9-й игровой номер.

«У Смолова было желание уехать, он хотел себя попробовать за границей. Как пойдет? Все зависит от него, препятствовать его отъезду никто не стал», – сказал Семин.

Семин – о поиске форварда: «Вырастим в своем коллективе»