Семин – о поиске форварда: «Вырастим в своем коллективе»

конечно вырастите....вот только жаль в эту пору прекрасную..жить не придётся ни мне...ни тебе..ну прямо по классику....
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о поиске нападающего. На этой неделе из команды в «Сельту» ушел форвард Федор Смолов.
«Вырастим форварда в своeм коллективе. У нас Эдер есть!» – приводит слова Семина журналист Сергей Егоров.
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