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    Семин – о поиске форварда: «Вырастим в своем коллективе»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о поиске нападающего. На этой неделе из команды в «Сельту» ушел форвард Федор Смолов.

    «Вырастим форварда в своeм коллективе. У нас Эдер есть!» – приводит слова Семина журналист Сергей Егоров.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +246

      Burtaze 12 минут назад

      конечно вырастите....вот только жаль в эту пору прекрасную..жить не придётся ни мне...ни тебе..ну прямо по классику....

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