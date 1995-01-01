Семин – о поиске форварда: «Вырастим в своем коллективе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о поиске нападающего. На этой неделе из команды в «Сельту» ушел форвард Федор Смолов.

«Вырастим форварда в своeм коллективе. У нас Эдер есть!» – приводит слова Семина журналист Сергей Егоров.