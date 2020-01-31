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  • Журналист Егоров: «Локомотив» опровергает интерес к Кокорину, но это обычная ситуация, когда намечается трансфер»

Журналист Егоров: «Локомотив» опровергает интерес к Кокорину, но это обычная ситуация, когда намечается трансфер»

31 января 2020, 21:36

«Локомотив» ведет работу по приглашению форварда «Зенита» Александра Кокорина. Информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Я писал, что «Локо» проявляет интерес к Кокорину. Знаю, что руководители клуба все опровергают, но это обычная ситуация, когда у тебя намечается трансфер. Это плохой тон. «Локо» действительно проявляет интерес к Кокорину. Если «Локомотив» будет впрягаться в эту историю по-взрослому, это будет означать, что клуб готов предложить парню хороший контракт», – сказал Егоров.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Локомотив Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
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