Журналист Егоров: «Локомотив» опровергает интерес к Кокорину, но это обычная ситуация, когда намечается трансфер»

«Локомотив» ведет работу по приглашению форварда «Зенита» Александра Кокорина. Информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Я писал, что «Локо» проявляет интерес к Кокорину. Знаю, что руководители клуба все опровергают, но это обычная ситуация, когда у тебя намечается трансфер. Это плохой тон. «Локо» действительно проявляет интерес к Кокорину. Если «Локомотив» будет впрягаться в эту историю по-взрослому, это будет означать, что клуб готов предложить парню хороший контракт», – сказал Егоров.