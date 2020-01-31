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Кокорин вылетел на сбор «Зенита-2»

31 января 2020, 13:50
9

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на сбор «Зенита-2».

«На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл. Только вылетаю», – сказал футболист.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
  • Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.

Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (9)
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саня ле
1580469330
боком одинаково.писать не о чём.только о коке
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Путник 13
1580469885
Удачи Саня. Не прогибайся перед путинскими холуями.
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JTherry
1580500916
Коко, не заблудись там в Турляндии)))) где то рядом Сочи тренируется...
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Hektor 84
1580502243
Реакция Буланова: " я не знаю, я его не видел. Вопрос не ко мне"))))
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