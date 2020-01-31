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    Кокорин вылетел на сбор «Зенита-2»

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на сбор «Зенита-2».

    «На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл. Только вылетаю», – сказал футболист.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
    • Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.

    Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Питерский князь 36 минут назад

      Минус игрок в сборной.

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      Рейтинг: +2970

      Путник 13 1 час назад

      Удачи Саня. Не прогибайся перед путинскими холуями.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1882

      Давид59 > Путник 13 37 минут назад

      Радимов - один из них. Он уже успел поддержать решение не брать Сашу в основную команду

      0
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      Рейтинг: +63

      саня ле 1 час назад

      боком одинаково.писать не о чём.только о коке

      1
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      Рейтинг: +356

      DENZILLO-Спартак > саня ле 19 минут назад

      Да если бы дело было только в сашке кокином....тут другое! Безобразие в нашей необъятной находит отражение во всех сферах-поэтому всех и подрывает...а что остаётся делать-только по клаве долбить, т.к. на росгвардию премьер выделил ещё 200 млрд- ВО СЮЖЕТ! К чему бы это? =))

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