Кокорин вылетел на сбор «Зенита-2»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на сбор «Зенита-2».

«На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл. Только вылетаю», – сказал футболист.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.

В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.

Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»