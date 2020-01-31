Кокорин вылетел на сбор «Зенита-2»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что отправляется на сбор «Зенита-2».
«На сбор «Зенита-2» я еще не прибыл. Только вылетаю», – сказал футболист.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
- На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
- В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
- Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
- Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.
Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»
Источник: «Р-Спорт»