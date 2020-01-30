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  • Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»

Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»

30 января 2020, 14:30
12

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свое будущее в команде.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт – пока непонятно», – сказал Кокорин.

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность разрыва контракта, футболист подчеркнул, что еще не изучил соглашение.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
  • Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Hektor 84
1580385323
Останется он в России или в зените2 либо в другом клубе Рпл. Если этого захочет зенит.
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alp
1580391104
щетаю, Александру надо уходить в другой чемп.. здесь ему играть, по-ходу, не дадут
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paracetamol
1580401987
В ПФЛ все стадионы будут забиты под завязку.
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vmonomah17
1580408746
Ну вот, наконец-то кокоша нашел себе достойные команду и чемпионат)))
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