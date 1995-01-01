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    Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свое будущее в команде.

    «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт – пока непонятно», – сказал Кокорин.

    На вопрос о том, рассматривает ли он возможность разрыва контракта, футболист подчеркнул, что еще не изучил соглашение.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
    • Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.

    «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2015

      Борат 3 минуты назад

      саня, удачи тебе !
      а хрякам позор !
      гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -651

      Вот оно чё Михалыч 8 минут назад

      Когда смогу.... увидеть контракт – пока непонятно»========Он чо, сам контракт не видел ? А то тут некоторые пишут, что Зенит обязан выполнять контракт.А что там в контракте, если Кока его сам не видел.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11280

      vladimir-7 > Вот оно чё Михалыч 45 секунд назад

      Видимо идёт разговор о новом контракте, этот летом заканчивается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +899

      Hektor 84 56 минут назад

      Останется он в России или в зените2 либо в другом клубе Рпл. Если этого захочет зенит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11280

      vladimir-7 > Hektor 84 2 минуты назад

      Зенит может распоряжаться Кокориным до лета и только с его согласия. Летом если будут предложения Саша их спокойно
      может рассматривать и выбрать клуб, в который захочет перейти,
      но в Зените, при таком отношении к нему, делать нечего.

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