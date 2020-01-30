Кокорин – о будущем: «Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свое будущее в команде.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт – пока непонятно», – сказал Кокорин.

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность разрыва контракта, футболист подчеркнул, что еще не изучил соглашение.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.

В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

Второй сбор «Зенита-2» в Турции завершится 7 февраля.

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу