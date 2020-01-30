«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задумался об уходе из клуба, сообщают «Известия».
Сейчас представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
Приоритет для 28-летнего форварда – переход в европейский клуб.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
- На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
- В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
- Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
Источник: «Известия»