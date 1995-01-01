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    «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задумался об уходе из клуба, сообщают «Известия».

    Сейчас представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

    Приоритет для 28-летнего форварда – переход в европейский клуб.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии41
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      Рейтинг: +20782

      VVM1964 33 секунды назад

      Беги из этой помойки , а то сождут (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      Taps 1 минуту назад

      Скорее бы о нём забыли навсегда ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +685

      Питерский князь 6 минут назад

      Свободным агентом в Феенорд?
      Может прокатит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2852

      dinar7777dinar 9 минут назад

      Куда в Европу ? Кому ты нужна )))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20782

      VVM1964 > dinar7777dinar 1 минуту назад

      Европа это не только Реал , Барселона ли Бавария .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3329

      polt 11 минут назад

      "Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задумался об уходе из клуба, сообщают «Известия»". Интересно, ему позволят додумать или создадут условия, что никуда не прыгнет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      huntelaar25 16 минут назад

      Странно. То народ волновался, что его не осудят и не посадят, типа мажор откупится. Зенит его тогда не кинул, хотя своими действиями репутацию и себе, и клубу, он опустил. Зенит его не только не бросил, но и вылечил его больное колено. А теперь, когда нужно платить по счетам Кокорин решил мучеником прикинуться. Да ему бежать в Сочи надо было и там, за опущенную репутацию, с Зенитом рассчитываться.

      1
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      Рейтинг: +4701

      Lester84 16 минут назад

      Бабаев, лови момент. Свободный агент вырисовывается и никакой аренды с правом выкупа!

      0
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      Рейтинг: +1855

      Давид59 17 минут назад

      Что и требовалось доказать. Вопросы???

      0
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      Рейтинг: +1084

      Серж 69 19 минут назад

      Господи,когда уже это закончится?Ворох сомнительных новостей,Сочи,Зенит,Зенит-2,Фейеноорд,Уткин со своими комментариями,прочие лица,Семак,Медведев,жена Кокорина,его отчим и прочие...Не знаю как вам,но мне это уже порядком надоело.Дело,как мне кажется,в том,что Кокорину посулили вначале,что всё ништяк,приходи,мол,играй,давно ждём и т.п.А вот потом последовали с верху мягкие пожелания,которые,однако,никак нельзя проигнорировать,чтобы помариновали бы его ещё, и жёстко достаточно,тыкали бы носом,как щенка нашкодившего,чтобы полнее осознал все свои прегрешения.Сам Медведев здесь не при чём,ему сказали,он и выполняет,ослушаться нельзя никак,иначе самому плохо будет...Ну а Кокорин обиделся,возможно,на такое отношение,да и решил,что сам будет выбирать,где ему играть.

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      Рейтинг: +1403

      solodealer > Серж 69 7 минут назад

      Что-то...НЕ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ, что Вам надоело обсуждать "кейс" с Кокориным!)))) Вы довольно подробно и грамотно анализируете происходящее...А Вы не стесняйтесь. Именно ЭТОТ случай, на мой взгляд, достоин нашего - болельшицкого - внимания. В отличие, скажем, от "каждого пука" Зюбы... кокторым просто "загадили эфир" вместо на самом деле футюольных новостей..И которого просто раскручивают, как медийного "лидера мнений",лояльного к власти)))
      С Кокориным АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ - ВАЖНЫЙ ДЛЯ НАС СЛУЧАЙ!. Великолепный футолист..талантливейший...Но, неповзрослевший подросток, вляпавщийся "в историю"... Чем-то напоминает историю с другим суперталантом отечественного футбола - Стрельцовым...И тот и тот МОГЛИ СЕРЬЁЗНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ СБОРНОЙ, НО ПОПАЛИ В ТЮРЬМУ...Обоих гнобили и гнобят "власти".. И - понятно за что и почему....Ну, разве не футбольная (и, даже - социальная) драма,достойная обсуждения?
      Я думаю, что Кокорину надо уезжать из страны.. Выходить из-под "газмясовых" манагеров, которые "своих не сдают", а СДАЮТ ВСЮ СТРАНУ...
      Почему-то именнов случае с Александром, я верю, что он ЗАИГРАЕТ В ПРИЛИЧНОМ ЗАРУБЕЖНОМ КЛУБЕ.. Пусть и с потерей денег...ДА СКОЛЬКО, Б.Л...Ь ЭТИХ "МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ" НУЖНО НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, В КОНЕЧНОМ-ТЛ ИТОГЕ?)))))+

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      Рейтинг: +2966

      Путник 13 21 минуту назад

      Если есть возможность беги из России Саня и забирай туда семью и детей. Хоть дети вырастут в нормальной стране.

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      Рейтинг: +1403

      solodealer > Путник 13 1 минуту назад

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