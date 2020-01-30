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  • «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

30 января 2020, 11:18
59

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задумался об уходе из клуба, сообщают «Известия».

Сейчас представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

Приоритет для 28-летнего форварда – переход в европейский клуб.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (59)
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paracetamol
1580374283
Добился Медведь своим дуроломством. Думает, что футболисты - крепостные! Барин нашелся, с.раный, из 19 века!
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3a zenit
1580375987
он выкупит себя за 50-80 млн евро???Очередная порция лапши от сми.Сделайте ещё из него борца с кровавым режимом,он не хотел бить стулом-это гэбня кровавая заставила!Он будет играть в Сочи. Кокоша сам виноват в том что сейчас происходит.Его никто не заставлял бить стулом того кто сейчас его пресует.
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huntelaar25
1580377736
Странно. То народ волновался, что его не осудят и не посадят, типа мажор откупится. Зенит его тогда не кинул, хотя своими действиями репутацию и себе, и клубу, он опустил. Зенит его не только не бросил, но и вылечил его больное колено. А теперь, когда нужно платить по счетам Кокорин решил мучеником прикинуться. Да ему бежать в Сочи надо было и там, за опущенную репутацию, с Зенитом рассчитываться.
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dinar7777dinar
1580378140
Куда в Европу ? Кому ты нужна )))
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VVM1964
1580378674
Беги из этой помойки , а то сождут (((
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sanyadorofeev
1580379645
Хватит дрoчить, пора ***** девок! Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот сайт --------- http://bit.do/neomax
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Давид59
1580381352
По-моему пора подводить итоги. Люди, которые были побиты могут быть довольны. Месть состоялась. Выиграли от от этого пара-тройка людей. Все остальные по-моему если не в проигрыше, то с горьким осадком.
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Bratanya
1580381998
Год назад только ленивый не острил в сторону 2 каратистов. Теперь все жалеют. Да иностранцам нас не понять, да я и сам ни хера не понимаю чего от этого товарища хотят.
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Иван_Невский
1580382117
Долбоящеры, нах было подписывать если играть нельзя. Бревно Дзюба скоро корни пустит и будет полный ноль.
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ААМ
1580384126
Общее мнение : идиотизм руководства и безволие тренера.
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