«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задумался об уходе из клуба, сообщают «Известия».

Сейчас представители футболиста ведут переговоры с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

Приоритет для 28-летнего форварда – переход в европейский клуб.