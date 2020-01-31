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    «Сельта» по-русски поприветствовала Смолова. Игрок может дебютировать завтра

    Пресс-служба «Сельты» по-русски поприветствовала форварда Федора Смолова. Сегодня нападающий прошел медицинское обследование после ухода на правах аренды из «Локомотива».

    «Добро пожаловать в команду», – написала «Сельта» в официальном твиттер-аккаунте.

    • Дебютировать россиянин может уже завтра, 1 февраля.
    • Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
    • По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, «Сельта» заплатила за полугодичную аренду Смолова 600 тысяч евро.

    Источник: твиттер «Сельты»

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