«Сельта» по-русски поприветствовала Смолова. Игрок может дебютировать завтра

Пресс-служба «Сельты» по-русски поприветствовала форварда Федора Смолова. Сегодня нападающий прошел медицинское обследование после ухода на правах аренды из «Локомотива».

«Добро пожаловать в команду», – написала «Сельта» в официальном твиттер-аккаунте.