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  • «Сельта» по-русски поприветствовала Смолова. Игрок может дебютировать завтра

«Сельта» по-русски поприветствовала Смолова. Игрок может дебютировать завтра

31 января 2020, 22:05
8

Пресс-служба «Сельты» по-русски поприветствовала форварда Федора Смолова. Сегодня нападающий прошел медицинское обследование после ухода на правах аренды из «Локомотива».

«Добро пожаловать в команду», – написала «Сельта» в официальном твиттер-аккаунте.

  • Дебютировать россиянин может уже завтра, 1 февраля.
  • Нападающий не принимал участия в официальных играх с 11 декабря.
  • По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, «Сельта» заплатила за полугодичную аренду Смолова 600 тысяч евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Сельты»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (8)
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--Сергей--
1580505429
Аренда Соболева - 500,0 т.евро Аренда Федора - 600,0 т.евро ???
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Plyash
1580509757
Achtung,achtung - в небе Покрышкин!!! Achtung,achtung - в поле Смолов!!!
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Nesterenko
1580516778
С одной стороны молодец Федя. Видит что не получается у него в Локо и решил попробовать себя в Европе. Может это пойдет на пользу.
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Allex31
1580528920
Только не давайте ему пробовать бить пенальти )))
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lordmrv
1580547595
Удачи Федя! Не попорть впечатление о наших игроках у болел Сельты!
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SIRIUS 2002
1580558925
Просто удачи!
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