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Лаксальт вернулся в «Милан». Им интересовался «Спартак»

1 февраля 2020, 09:29

«Милан» объявил о досрочном возвращении из аренды в «Торино» левого защитника Диего Лаксальта.

Клуб принял решение вернуть уругвайца в связи с уходом Рикардо Родригеса и сорвавшимся трансфером Энтони Робинсона из «Уигана».

На этой неделе сообщалось об интересе к 26-летнему фулбеку со стороны «Спартака».

  • В текущем сезоне Лаксальт сделал один ассист в 18 матчах в составе «Торино».
  • Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Торино Лаксальт Диего
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