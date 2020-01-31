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    Лаксальт вернулся в «Милан». Им интересовался «Спартак»

    «Милан» объявил о досрочном возвращении из аренды в «Торино» левого защитника Диего Лаксальта.

    Клуб принял решение вернуть уругвайца в связи с уходом Рикардо Родригеса и сорвавшимся трансфером Энтони Робинсона из «Уигана».

    На этой неделе сообщалось об интересе к 26-летнему фулбеку со стороны «Спартака».

    • В текущем сезоне Лаксальт сделал один ассист в 18 матчах в составе «Торино».
    • Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1811

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      alarm 1 час назад

      спас карьеру!

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