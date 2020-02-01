Лаксальт вернулся в «Милан». Им интересовался «Спартак»

«Милан» объявил о досрочном возвращении из аренды в «Торино» левого защитника Диего Лаксальта.
Клуб принял решение вернуть уругвайца в связи с уходом Рикардо Родригеса и сорвавшимся трансфером Энтони Робинсона из «Уигана».
На этой неделе сообщалось об интересе к 26-летнему фулбеку со стороны «Спартака».
- В текущем сезоне Лаксальт сделал один ассист в 18 матчах в составе «Торино».
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: Официальный сайт «Милана»