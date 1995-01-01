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    Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

    Левый защитник «Милана» Диего Лаксальт входит в сферу интересов «Спартака», утверждает Calciomercato.

    26-летний футболист с лета выступает за «Торино» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

    Однако уже этой зимой уругваец может вернуться в «Милан», который ищет замену Рикардо Родригесу, или оказаться в «Спартаке».

    • Рыночная стоимость Лаксальта – 10 миллионов евро.
    • Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
    • В текущем сезоне игрок сделал один ассист в 18 матчах в составе «Торино».

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +538

      xrrrx 30 минут назад

      они что там реально решили нормальную команду попробовать собрать? Да нее бред какойто)

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