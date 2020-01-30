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  • Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

30 января 2020, 09:14
6

Левый защитник «Милана» Диего Лаксальт входит в сферу интересов «Спартака», утверждает Calciomercato.

26-летний футболист с лета выступает за «Торино» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

Однако уже этой зимой уругваец может вернуться в «Милан», который ищет замену Рикардо Родригесу, или оказаться в «Спартаке».

  • Рыночная стоимость Лаксальта – 10 миллионов евро.
  • Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
  • В текущем сезоне игрок сделал один ассист в 18 матчах в составе «Торино».

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Спартак Милан Торино Лаксальт Диего
Комментарии (6)
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xrrrx
1580365703
они что там реально решили нормальную команду попробовать собрать? Да нее бред какойто)
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oyabun
1580370132
На замену Айртону что ли? Но в трансфер слабо верится.
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sanyadorofeev
1580379666
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь --------- https://bit.vodka/sekblog
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Крейсеp
1580402451
Десятка лямов?? Не верю в трансфер. ФФП
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