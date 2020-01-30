Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

Левый защитник «Милана» Диего Лаксальт входит в сферу интересов «Спартака», утверждает Calciomercato.
26-летний футболист с лета выступает за «Торино» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.
Однако уже этой зимой уругваец может вернуться в «Милан», который ищет замену Рикардо Родригесу, или оказаться в «Спартаке».
- Рыночная стоимость Лаксальта – 10 миллионов евро.
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до июня 2022 года.
- В текущем сезоне игрок сделал один ассист в 18 матчах в составе «Торино».
Источник: Calciomercato