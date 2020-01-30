Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

Левый защитник «Милана» Диего Лаксальт входит в сферу интересов «Спартака», утверждает Calciomercato.

26-летний футболист с лета выступает за «Торино» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

Однако уже этой зимой уругваец может вернуться в «Милан», который ищет замену Рикардо Родригесу, или оказаться в «Спартаке».