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    Егоров: «Смолов пошел на понижение зарплаты на 30%. Другими вариантами были клубы Англии и «Вильярреал»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл детали аренды форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту». Летом испанцы будут иметь право выкупа россиянина.

    «Аренда заметно больше 500 тысяч евро; «Локо» не платит часть зарплаты – все берeт на себя «Сельта», а Смолов пошeл на понижение около 30%. В России Федор зарабатывал 3 миллиона евро;

    Из вариантов у Смолова были 2 клуба Англии, «Фейеноорд» (начало января), «Вильярреал»;

    Диалог с «Сельтой» начался вчера вечером – представители игрока и клубы сработали оперативно и профессионально;

    По Юрию Павловичу Семину – ментальное несовпадение, такое бывает. Кому-то надо уходить. Не исключeн вариант, что летом уйдeт Семин, а Смолов вернeтся», – написал Егоров в телеграме.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    30.01.2020 23:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 1 февраля 2020, 15:11

      Должен заиграть, талант не пропьешь!

      1
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 31 января 2020, 11:44

      Учитывая как он играл в Локо, я надеюсь что у него получится в Сельте.
      А то он приуныл совсем.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 31 января 2020, 10:36

      От судьбы Кокорина и Мамая ни кто не застрахован, подумал Смолов и перешёл в Сельту.

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 31 января 2020, 10:33

      Что и говорить ЗАУВАЖАЛ))))))

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 31 января 2020, 09:56

      Если там был вариант Вильярреала, то... на кой хрен он выбрал Сельту? Боится на скамейке осесть? Если так, на кой хрен вообще ехать?

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 31 января 2020, 09:34

      Если он там себя проявит, только тогда его и выкупят. Но в Ла Лиге проявить себя непросто. Особенно мажору.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 31 января 2020, 08:54

      Вот уж не ожидал, я думал он совсем деревянный(имеется ввиду голова), а нет, ещё к чему-то стремиться. Похвально!!! Успехов Федос .

      1
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      Рейтинг: +142

      Moisey > Niko 31 января 2020, 09:18

      Посмотрите канал Красава и сюжет про Смолова.

      0
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      Рейтинг: +839

      Князев 31 января 2020, 08:05

      Жаль, что не продали, а отдали в аренду. Надо от Смолова избавляться насовсем. Баласт клубу не нужен. А Юрию Павловичу успехов и продолжения работы на капитанском мостике Локомотива!!!

      4
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 31 января 2020, 07:43

      Такое ощущение, что говорят не о спорте, т.е. футболе, а репортаж идёт с какой-то финансовой биржи.

      3
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 31 января 2020, 06:32

      Сельта на вылет стоит - и некогда лучший нападающий России идет на понижение в зарплате, чтобы туда перейти - вот и весь уровень))

      5
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > AtticusFinch 31 января 2020, 10:32

      Когда Карпин с Мостовым пришли в Виго он тоже на вылет стоял, НУ ИИИИИ? потом Виго лишил Зенит кубка Интертото, и выхода в УЕФА, А все Карпин натворил ))))), Мож и Федор ща шороху наведет ))

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