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  • Егоров: «Смолов пошел на понижение зарплаты на 30%. Другими вариантами были клубы Англии и «Вильярреал»

Егоров: «Смолов пошел на понижение зарплаты на 30%. Другими вариантами были клубы Англии и «Вильярреал»

30 января 2020, 23:13
21

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл детали аренды форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту». Летом испанцы будут иметь право выкупа россиянина.

«Аренда заметно больше 500 тысяч евро; «Локо» не платит часть зарплаты – все берeт на себя «Сельта», а Смолов пошeл на понижение около 30%. В России Федор зарабатывал 3 миллиона евро;

Из вариантов у Смолова были 2 клуба Англии, «Фейеноорд» (начало января), «Вильярреал»;

Диалог с «Сельтой» начался вчера вечером – представители игрока и клубы сработали оперативно и профессионально;

По Юрию Павловичу Семину – ментальное несовпадение, такое бывает. Кому-то надо уходить. Не исключeн вариант, что летом уйдeт Семин, а Смолов вернeтся», – написал Егоров в телеграме.

  • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
  • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1580418421
Скорее всего, это последний шанс вернуться на игровой максимум. Чуйка подсказывает, что Федя его не использует, какой-то он тухлый стал. Завязывал бы, да осваивал наследие Ельцина. Успехов ему в тёплой Испании. +++
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ArReal
1580421296
Сельта это самый дерьмовый вариант - если конечно варианты из Англии - не из Чемпионшипа))
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paracetamol
1580422231
3 ляма Феде - непостижимо много, учитывая какой он лентяй и лох!
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Александ1982
1580423705
охренеть, вот он лимит на лемету, понижение зарплаты в Сельте, браво))
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ArReal
1580441557
Сельта на вылет стоит - и некогда лучший нападающий России идет на понижение в зарплате, чтобы туда перейти - вот и весь уровень))
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evgevg13
1580445809
Такое ощущение, что говорят не о спорте, т.е. футболе, а репортаж идёт с какой-то финансовой биржи.
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Князев
1580447152
Жаль, что не продали, а отдали в аренду. Надо от Смолова избавляться насовсем. Баласт клубу не нужен. А Юрию Павловичу успехов и продолжения работы на капитанском мостике Локомотива!!!
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klim2m
1580455984
Что и говорить ЗАУВАЖАЛ))))))
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vka1970
1580456190
От судьбы Кокорина и Мамая ни кто не застрахован, подумал Смолов и перешёл в Сельту.
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Rus9I
1580460251
Учитывая как он играл в Локо, я надеюсь что у него получится в Сельте. А то он приуныл совсем.
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