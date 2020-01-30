Егоров: «Смолов пошел на понижение зарплаты на 30%. Другими вариантами были клубы Англии и «Вильярреал»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл детали аренды форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту». Летом испанцы будут иметь право выкупа россиянина.
«Аренда заметно больше 500 тысяч евро; «Локо» не платит часть зарплаты – все берeт на себя «Сельта», а Смолов пошeл на понижение около 30%. В России Федор зарабатывал 3 миллиона евро;
Из вариантов у Смолова были 2 клуба Англии, «Фейеноорд» (начало января), «Вильярреал»;
Диалог с «Сельтой» начался вчера вечером – представители игрока и клубы сработали оперативно и профессионально;
По Юрию Павловичу Семину – ментальное несовпадение, такое бывает. Кому-то надо уходить. Не исключeн вариант, что летом уйдeт Семин, а Смолов вернeтся», – написал Егоров в телеграме.
- Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
- Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова