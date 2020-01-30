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  • Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»

Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»

30 января 2020, 12:43
4

Нападающий «Аль-Васла» Веллитон рассказал о том, что мог перейти в «Ливерпуль», когда выступал за «Спартак».

«Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось. Что за клуб делал «Спартаку» предложение? «Ливерпуль». Это был то ли 2009, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством «Спартака». Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя», – сказал Веллитон.

  • В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.
  • Бразилец играл за «Спартак» с 2007-го по 2014 год.

Веллитон: «Я влюблен в фанатов «Спартака», но летом действительно мог перейти в «Локомотив»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Спартак Веллитон
Комментарии (4)
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oyabun
1580380257
Так и чего же он сейчас не в Ливерпуле, а в заштатной Аль-Васле? Это Спартак виноват что он загулял по московским кабакам и снизил требования к себе? А ведь был очень хорошим футболистом!
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Диктор
1580381841
Фантаст.
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Hektor 84
1580384973
Надо было продавать его пока на пике был.
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все_будет_AUDI
1580390557
Не хрен тебе там делать
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