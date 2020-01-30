Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Веллитон: «Мой трансфер из «Спартака» в «Ливерпуль» сорвался, до сих пор не понимаю, почему. Говорю об этом впервые»

    Нападающий «Аль-Васла» Веллитон рассказал о том, что мог перейти в «Ливерпуль», когда выступал за «Спартак».

    «Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось. Что за клуб делал «Спартаку» предложение? «Ливерпуль». Это был то ли 2009, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством «Спартака». Возможно, это сказалось на срыве сделки. Я впервые говорю об этом в интервью. Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя», – сказал Веллитон.

    • В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.
    • Бразилец играл за «Спартак» с 2007-го по 2014 год.

    Веллитон: «Я влюблен в фанатов «Спартака», но летом действительно мог перейти в «Локомотив»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +357

      Cleaner 11 минут назад

      А в Ливерпуле об этом впервые слышат...)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75303
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru