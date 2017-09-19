Веллитон: «Я влюблен в фанатов «Спартака», но летом действительно мог перейти в «Локомотив»

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон рассказал, что летом был близок к переходу в московский «Локомотив». Бразилец и сейчас не исключает своего возвращения в Россию.

«В принципе, мое возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в «Локомотив» этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблен в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством.

Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы перешел в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ», – сказал Веллитон.

В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.