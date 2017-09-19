Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веллитон: «Я влюблен в фанатов «Спартака», но летом действительно мог перейти в «Локомотив»

    Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон рассказал, что летом был близок к переходу в московский «Локомотив». Бразилец и сейчас не исключает своего возвращения в Россию.

    «В принципе, мое возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в «Локомотив» этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблен в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством.

    Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы перешел в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ», – сказал Веллитон.

    В составе «Спартака» Веллитон трижды стал серебряным призером чемпионата России и дважды – лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2017 22:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 сентября 2017, 16:45

      Зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 сентября 2017, 11:01

      Меняет привязанность на деньги)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2017, 10:33

      И перекалечил кучу российских игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 сентября 2017, 08:29

      Просрал Велик свое футбольное счастье, поздно дошло, что Спартак был ЕГО командой, другой не будет.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 07:43

      По Вике Боне ты скучаешь с ночными клубняками, а не по Спартаку.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 20 сентября 2017, 00:04

      Какое-то признание в любви не искреннее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 22:53

      Близок или далёк, если бы, да кабы!!.. Влюблён в поклонников одной команды, но готов поменять их на привязанность к другой команде!... Одни условности и неопределённости... К 30ти годам пора бы уже определится, чё по чём...))

      "Мы больше не живем в реальном мире. Мы живем в мире условностей..." (Чак Паланек)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11