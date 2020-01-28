Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с клубом.
Новое соглашение будет действовать до 2021 года.
- Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года.
- В этом сезоне 34-летний бразилец провел 23 матча во всех турнирах.
- Предыдущий контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действовал до лета 2020 года.
Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»
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Источник: твиттер «Манчестер Сити»