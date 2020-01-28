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Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

28 января 2020, 18:53
1

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с клубом.

Новое соглашение будет действовать до 2021 года.

  • Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года.
  • В этом сезоне 34-летний бразилец провел 23 матча во всех турнирах.
  • Предыдущий контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действовал до лета 2020 года.

Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»

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Источник: твиттер «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фернандиньо
Комментарии (1)
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Cules2013
1580233347
В Сити опять назрела необходимость смены поколений. Ферна уже старик, как ни крути. Купили Родри, но это 1 игрок, и пока ещё сыроватый.
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