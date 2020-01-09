Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о ситуации с продлением своего контракта с клубом.

«Когда я подписывал новый контракт в 2018 году, мы зафиксировали условие: если я забью определенное количество голов, контракт вновь будет продлен автоматически. Переговоры уже идут, мы говорили об этом в декабре.

Я близок к тому, чтобы достигнуть прописанное в контракте количество забитых мячей. Но любые подтверждения будут только после того, как я подпишу новый контракт. Я заинтересован в том, чтобы остаться в «Манчестер Сити», – сказал Фернандиньо.