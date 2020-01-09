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  • Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»

Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»

9 января 2020, 00:26

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о ситуации с продлением своего контракта с клубом.

«Когда я подписывал новый контракт в 2018 году, мы зафиксировали условие: если я забью определенное количество голов, контракт вновь будет продлен автоматически. Переговоры уже идут, мы говорили об этом в декабре.

Я близок к тому, чтобы достигнуть прописанное в контракте количество забитых мячей. Но любые подтверждения будут только после того, как я подпишу новый контракт. Я заинтересован в том, чтобы остаться в «Манчестер Сити», – сказал Фернандиньо.

  • Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года.
  • В этом сезоне 34-летний бразилец провел 23 матча во всех турнирах.
  • Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действует до лета 2020 года.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фернандиньо
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