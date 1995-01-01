Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о ситуации с продлением своего контракта с клубом.

    «Когда я подписывал новый контракт в 2018 году, мы зафиксировали условие: если я забью определенное количество голов, контракт вновь будет продлен автоматически. Переговоры уже идут, мы говорили об этом в декабре.

    Я близок к тому, чтобы достигнуть прописанное в контракте количество забитых мячей. Но любые подтверждения будут только после того, как я подпишу новый контракт. Я заинтересован в том, чтобы остаться в «Манчестер Сити», – сказал Фернандиньо.

    • Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года.
    • В этом сезоне 34-летний бразилец провел 23 матча во всех турнирах.
    • Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действует до лета 2020 года.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75038
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru