Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о ситуации с продлением своего контракта с клубом.
«Когда я подписывал новый контракт в 2018 году, мы зафиксировали условие: если я забью определенное количество голов, контракт вновь будет продлен автоматически. Переговоры уже идут, мы говорили об этом в декабре.
Я близок к тому, чтобы достигнуть прописанное в контракте количество забитых мячей. Но любые подтверждения будут только после того, как я подпишу новый контракт. Я заинтересован в том, чтобы остаться в «Манчестер Сити», – сказал Фернандиньо.
- Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года.
- В этом сезоне 34-летний бразилец провел 23 матча во всех турнирах.
- Контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действует до лета 2020 года.
Источник: ESPN